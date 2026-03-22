Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol, se pronuncia sobre denuncias en el canal

Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol, se pronunció públicamente sobre la suspensión de periodista y presentadores, tras las denuncias de presunto acoso sexual, una decisión que se aplaudió por muchas personas debido a que no es muy común que una empresa tome estas acciones.

Tanto es así que para el programa de todos los domingos Sala de Prensa Blu, este habló a título personal y en representación de Noticias Caracol y del canal. Destacando que esta situación es un hecho triste y doloroso, sin embargo, explicó que también es un momento para demostrar “determinación y rigor” ante estas denuncias.

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“Para Caracol es un hecho doloroso. Para mí, como director, es un hecho triste; pero también es un hecho donde se tiene que demostrar la determinación, la decencia y el rigor, como bien lo decíamos en el comunicado del pasado viernes, ante esta denuncia, se tomaron las medidas de rigor”, mencionó Juan Roberto Vargas.



Sumado a lo anterior, mencionó que la compañía activó los procedimientos laborales y legales, los cuales incluyendo la suspensión de los implicados mientras se avanzan con las investigaciones, además de explicar que se garantizará el debido proceso y con mucha atención a la protección de los denunciantes.

“Por eso mismo hemos decidido todos aquí, al unísono, directivos y demás empleados, tomar este caso para cortarlo de raíz, para tomar decisiones con todo el rigor y con toda la severidad, pero también observando las plenas garantías de todos, especialmente de las víctimas”, afirmó en su intervención.

#Atención | Juan Roberto Vargas, director de @NoticiasCaracol, se refirió acerca de las denuncias de acoso sexual. Aseguró que "@CaracolTV y todas las compañías que hacen parte de esta empresa, tomarán las decisiones que haya que tomar".pic.twitter.com/Kv0CtAEoxC — Kienyke (@kienyke) March 22, 2026

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¿Qué más comentó Juan Roberto Vargas con respecto a este caso?

Por otro lado, el director de Noticias Caracol también afirmó que. “Estamos del lado de las víctimas. No somos jueces ni espectadores”, así mismo, destacó que por más doloroso que sean este tipo de situaciones se tienen que afrontar y tomar las medidas que sean necesarias para que no suceda más.

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Tanto es así que Juan Roberto Vergas se le alcanzó a quebrar la voz cuando dijo que en su casa le han enseñado los valores suficientes para enfrentar las situaciones complejas. “En el caso personal, mi madre, mis tías, mi abuela, mi esposa, mis hijos y así lo vamos a hacer aquí, en Caracol Televisión”.

Finalmente, reiteró que la organización va tomar las decisiones necesarias en el momento que se esclarezcan los hechos y que el objetivo es cortar de raíz este tipo de conducta que vulnera la dignidad de las personas dentro de la compañía, mensaje que se suma al comunicado de Canal Caracol del viernes 20 de marzo de 2026.