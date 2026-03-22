Paola Jara sorprende con fotos inéditas de su hija con Jessi Uribe: ¿reveló su rostro?

En la mañana de este domingo 22 de marzo de 2026, Paola Jara decidió usar sus redes sociales y compartió unas fotos íntimas de su círculo familiar, las cuales muestran la celebración del cumpleaños de su pareja, Jessi Uribe. Sin embargo, lo que más llamó la atención fueron las imágenes de su hija Emilia.

Desde el anuncio del embarazo, la llegada de Emilia se convirtió en una de las noticias más esperadas del año por el público y los medios de comunicación. Sin embargo, tras el nacimiento, los artistas habían mantenido un perfil marcadamente reservado respecto a la imagen de la menor, evitando una presentación oficial de su rostro completo, esto por decisión de Jessi Uribe.

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Por lo cual, la nueva publicación en la red social Instagram rompió parcialmente ese hermetismo, permitiendo a los fanáticos observar por primera vez de forma más cercana cómo luce la niña actualmente y en especial una idea de cómo puede ser el rostro de la menor.



A Través de un carrusel de imágenes publicado por Paola Jara hubo más detalles de la menor, en donde la primera fotografía del conjunto muestra a Emilia rodeada de globos de cumpleaños, acompañada de un tierno cartel con la frase: “feliz cumpleaños, papito”, en la cual muestra varios rasgos de la menor.

¿Por qué Paola Jara y Jessi Uribe no muestran el rostro de Emilia?

En algunas de estas imágenes se puede apreciar a Emilia cuando era apenas una recién nacida, incluyendo fotos conmovedoras donde aparece dormida sobre los brazos de Jessi Uribe. Aunque en estas tomas se alcanza a distinguir parte de las facciones y el rostro de la pequeña.

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Pese a esto, la pareja ha seguido la estrategia de no mostrarla totalmente de frente, manteniendo cierto nivel de misterio sobre su apariencia detallada.

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Tanto es así que la cantante ha cuestionado públicamente el hecho de mostrar el rostro de su hija, manifestando que no le parece correcto exponerla siendo aún tan pequeña. Por su parte, Jessi Uribe apoya esta idea, esto debido a lo que sufrió el cantante con sus otros hijos y la exposición en redes.

Según las fuentes, Jessi Uribe manifestó que podría ser el día del bautizo el momento elegido para presentar oficialmente a la niña ante todos sus seguidores. Mientras tanto, estas pequeñas revelaciones en fechas especiales sirven para calmar la curiosidad de una audiencia de conocer a la hija del fruto de los cantantes.

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