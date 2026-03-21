Marco Vergara llega a ‘La Red’: quién es, edad, pareja y su historia en la televisión

El programa La Red ya tiene nuevo rostro en su equipo de presentadores. Se trata de Marco Vergara, quien llegó oficialmente al espacio este 15 de marzo, marcando una nueva etapa dentro del formato de farándula de Caracol Televisión.

Su llegada se da tras la salida de Juan Carlos Giraldo, quien estuvo durante una década al frente del programa.

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Aunque no se dieron detalles sobre los motivos de su salida, el periodista se despidió agradeciendo el tiempo que hizo parte del equipo, dejando un espacio que ahora asume una nueva figura.



Marco Vergara no es un desconocido en el mundo del entretenimiento. A sus 31 años, ya suma una trayectoria sólida dentro del periodismo, especialmente en el cubrimiento de celebridades y eventos de alto impacto. Su estilo cercano y directo ha sido uno de los factores que más destacan quienes han seguido su carrera.



¿Quién es Marco Vergara?

El comunicador nació en Sahagún, Córdoba, donde pasó gran parte de su infancia. Desde muy joven tuvo claro que quería dedicarse a los medios, por lo que a los 16 años tomó la decisión de mudarse a Bogotá en busca de oportunidades. En la capital comenzó su formación como comunicador social y dio sus primeros pasos en el periodismo.

Con el tiempo, fue consolidando su camino en el entretenimiento, un campo en el que logró destacarse por su capacidad para conectar con figuras públicas. Uno de los espacios que impulsó su reconocimiento fue “La ventana con Marco”, programa que lideró en Red+ Noticias, donde realizó entrevistas con artistas nacionales e internacionales.

Ese recorrido le permitió posicionarse como una de las caras jóvenes del entretenimiento en Colombia, lo que ahora se refleja en su llegada a La Red, uno de los formatos más vistos del fin de semana.



¿Quién es el esposo de Marco Vergara?

Pero más allá de su carrera profesional, otro de los aspectos que ha llamado la atención es su vida personal. Desde hace más de diez años, Marco mantiene una relación con Daniel Martínez, un abogado y astrólogo con quien ha compartido varios momentos importantes.

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Uno de los más recordados ocurrió durante un concierto de Il Divo en Bogotá, cuando el presentador decidió proponerle matrimonio frente a miles de asistentes. La escena se volvió viral en su momento y generó múltiples reacciones en redes sociales.

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Tiempo después, la pareja formalizó su relación, consolidando una historia que ha sido seguida por muchos de sus seguidores. Este aspecto también ha sido parte de la conversación tras su llegada a la televisión nacional.

Ahora, con su incorporación a La Red, Marco Vergara asume un nuevo reto en su carrera, en un formato que se caracteriza por su cercanía con el público y su enfoque en la actualidad del entretenimiento.