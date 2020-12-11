En vivo
VIDEO: ÚLTIMO AUDIO DE YEISON JIMÉNEZ
KAROL G EN 'LA CASITA'
CAPACITACIÓN JURADOS DE VOTACIÓN 2026
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

La Kalle  / Prince Royce

Prince Royce

    Música

    Romeo Santos y Prince Royce conquistan la industria con exitosa unión musical

    Los artistas, reconocidos como el rey de la bachata y el príncipe de la bachata, sacudieron el género con el lanzamiento de todo un álbum musical que mezcla humor y empoderamiento.

    /Foto: Telemundo
    Música

    Latin American Music Awards: anuncian primeros artistas que actuarán en la ceremonia

    La gala se transmitirá en vivo desde el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas por Univision, UniMás y Galavisión.

    Captura de Pantalla: Instagram Emeraude
    Farándula

    Prince Royce confirma su divorcio tras 10 años de relación

    La noticia sorprendió a todos sus seguidores

    Canelo Álvarez
    / Foto: AFP
    Farándula

    Ni J Balvin se perdió la boda del boxeador 'Canelo' Álvarez celebrada en Guadalajara

    El colombiano fue uno de los invitados a la considerada 'boda del año' en México.

    La Kalle - Semidesnudo de Prince Royce - Foto referencia AFP
    Música

    Prince Royce entra al libro de los Récord Guinness con su canción 'Carita de inocente'

    El récord anterior de mayor número de semanas en la lista Billboard lo compartían Don Omar y Lucenzo en 2010 con la canción 'Danza Kuduro'.

    Prince Royce confirmó que tiene coronavirus
    Prince Royce / Foto: AFP
    Música

    Prince Royce confirmó que tiene coronavirus

    "Solo porque seas joven no quiere decir que no te va a dar", dijo el cantante.

    ¡Quién fuera mochila! Así le comentan sexy foto a Prince Royce
    La Kalle - Prince Royce - Foto Instagram
    Farándula

    ¡Quién fuera mochila! Así le comentan sexy foto a Prince Royce

    Las fanáticas se sorprendieron con la fotografía que compartió el artista en su Instagram.

    Foto: La Kalle_Prince Royce / AFP
    Farándula

    ¡Se lo tenía bien guardado! Prince Royce se CASÓ en secreto

    La ceremonia íntima se realizó en México.

    La Kalle. Fanática se le trepó a Prince Royce / Foto: Instagram
    Música

    Con TREPADA incluida, fanática le demostró su amor a Prince Royce

    El hecho sucedió en un concierto del artista y no tardó en viralizarse

    La Kalle - Prince Royce promociona su nuevo sencillo ‘El Clavo’ con fotos en BÓXER - Foto: Instagram
    Música

    Prince Royce promociona su nuevo sencillo ‘El Clavo’ con fotos en BÓXER

    El cantante empezó su campaña de expectativa con unas fotos que encendieron las redes

