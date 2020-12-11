La Kalle Prince Royce
Romeo Santos y Prince Royce conquistan la industria con exitosa unión musical
Los artistas, reconocidos como el rey de la bachata y el príncipe de la bachata, sacudieron el género con el lanzamiento de todo un álbum musical que mezcla humor y empoderamiento.
Latin American Music Awards: anuncian primeros artistas que actuarán en la ceremonia
La gala se transmitirá en vivo desde el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas por Univision, UniMás y Galavisión.
Prince Royce confirma su divorcio tras 10 años de relación
La noticia sorprendió a todos sus seguidores
Ni J Balvin se perdió la boda del boxeador 'Canelo' Álvarez celebrada en Guadalajara
El colombiano fue uno de los invitados a la considerada 'boda del año' en México.
Prince Royce entra al libro de los Récord Guinness con su canción 'Carita de inocente'
El récord anterior de mayor número de semanas en la lista Billboard lo compartían Don Omar y Lucenzo en 2010 con la canción 'Danza Kuduro'.
Prince Royce confirmó que tiene coronavirus
"Solo porque seas joven no quiere decir que no te va a dar", dijo el cantante.
¡Quién fuera mochila! Así le comentan sexy foto a Prince Royce
Las fanáticas se sorprendieron con la fotografía que compartió el artista en su Instagram.
¡Se lo tenía bien guardado! Prince Royce se CASÓ en secreto
La ceremonia íntima se realizó en México.
Con TREPADA incluida, fanática le demostró su amor a Prince Royce
El hecho sucedió en un concierto del artista y no tardó en viralizarse
Prince Royce promociona su nuevo sencillo ‘El Clavo’ con fotos en BÓXER
El cantante empezó su campaña de expectativa con unas fotos que encendieron las redes