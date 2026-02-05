Publicidad

Conmovedora verdad que dio vida a la canción 'El Triste' de José José: "No es de desamor"

Conmovedora verdad que dio vida a la canción 'El Triste' de José José: "No es de desamor"

La letra que millones han dedicado a un desamor de pareja oculta, en realidad, un luto mucho más profundo y personal de su autor, Roberto Cantoral.

Foto: Redes sociales
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
5 de feb, 2026

Durante décadas, la narrativa popular ha interpretado los versos de "El Triste" como el lamento de un hombre ante la ruptura con una pareja.

Frases como "qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más" han servido de consuelo a corazones rotos en todo el continente. No obstante, la génesis de esta obra maestra no reside en un romance fallido, sino en un homenaje póstumo y un vínculo inquebrantable.

Puedes leer: Los Grammy rindieron homenaje a Yeison Jiménez tras su partida; destacaron su legado

Roberto Cantoral, el genio detrás de la letra, compuso esta pieza bajo el peso de una pérdida devastadora: el fallecimiento de su madre.

Fue su hijo, Roberto Cantoral Zucchi, quien confirmó que la profundidad del dolor expresado en la canción no proviene de un desamor mundano, sino del duelo por la partida definitiva de la mujer más importante en la vida del compositor.

Cantoral logró plasmar esa sensación de vacío y la necesidad de "saborear el dolor" como una forma de mantener vivo el recuerdo de quien le dio la vida.

Curiosamente, existe otra versión sobre este origen. Eduardo Santamarina, quien fuera yerno de Cantoral, ha señalado que la canción también pudo estar dedicada al hermano del compositor.

Según Santamarina, ambos eran sumamente unidos, crecieron juntos y compartieron escenarios en giras por Europa, por lo que la muerte de su hermano habría sido el detonante de tan dolorosa lírica.

Puedes leer: La verdad tras "ICE Out" que sacudió la alfombra roja de los Premios Grammy 2026

Aunque las versiones varían entre los familiares, ambas coinciden en un punto fundamental: "El Triste" no es una historia de amor de pareja, sino una oda a la pérdida de un ser querido esencial.

Más allá de su trasfondo emocional, "El Triste" representó un cambio de paradigma en la industria musical latinoamericana.

En un mercado que comenzaba a alejarse del rock and roll, esta canción marcó la transición definitiva hacia las baladas románticas, estableciéndose como un pilar del repertorio sentimental en el continente.

La dificultad técnica de la pieza es otro factor que la ha elevado al estatus de leyenda. Su complejidad compositiva y la exigencia vocal que requiere han hecho que, aunque muchos artistas intenten versionarla, la interpretación original de José José permanezca como el estándar insuperable de maestría y sentimiento.

Este legado ha cruzado fronteras, llegando incluso a recibir el galardón a la "Mejor Canción del Mundo" en escenarios internacionales como Hollywood.

Hoy, el "Príncipe de la Canción" y Roberto Cantoral ya no están físicamente, pero su colaboración dejó una marca imborrable.

Mira también: La canción que todos cantan como desamor… pero nació de una pérdida mucho más dolorosa

