La primera Luna de Sangre de 2026 ya tiene fecha: así será el eclipse lunar total

La primera Luna de Sangre de 2026 ya tiene día marcado en el calendario: ocurrirá en la noche del martes 3 de marzo y se podrá observar desde varias regiones del planeta. Ese día, la Luna cambiará su aspecto habitual y tomará un tono rojizo durante un eclipse lunar total, un evento que llama la atención tanto de expertos como de personas que disfrutan mirar el cielo.

Este fenómeno sucede cuando la Tierra se ubica exactamente entre el Sol y la Luna. Al alinearse los tres cuerpos, la sombra del planeta se proyecta sobre el satélite natural y bloquea la luz solar directa. En ese momento, la Luna entra en la zona más oscura de la sombra terrestre, conocida como umbra, y es allí cuando aparece el color rojizo que le da el nombre popular de “Luna de Sangre”.

El tono no es un efecto especial ni un cambio físico en la superficie lunar. Se explica por la forma en que la atmósfera de la Tierra filtra la luz del Sol. Las longitudes de onda azules se dispersan, mientras que los tonos rojos y anaranjados atraviesan la atmósfera y se reflejan sobre la Luna. El resultado es una apariencia oscura y rojiza que puede variar de intensidad según las condiciones del cielo y la posición del satélite.

La fase más llamativa del evento será la totalidad, cuando la Luna esté completamente dentro de la umbra. Ese momento tendrá una duración aproximada de entre 80 y 82 minutos. Sin embargo, el fenómeno completo, contando las etapas parciales antes y después, se extenderá por más de cinco horas.

Durante ese tiempo, se podrá ver cómo la sombra va cubriendo poco a poco la superficie lunar hasta que todo el disco se torne rojizo, y luego cómo la luz vuelve a iluminarla gradualmente. Esta duración amplia permite observar el eclipse con calma, sin necesidad de estar pendiente de un instante preciso.

¿En qué lugares se podrá ver?

El eclipse lunar total del 3 de marzo de 2026 será visible desde varias zonas del mundo. Entre las regiones con mejor observación se encuentran gran parte del continente americano, Asia y Australia. En Estados Unidos, las condiciones serán favorables, aunque la experiencia dependerá del punto exacto desde donde se observe.

En Colombia, el fenómeno podrá apreciarse principalmente durante la madrugada. De acuerdo con explicaciones de expertos, el eclipse será visible, aunque el tono rojizo no será tan intenso como en otras regiones del planeta donde la Luna estará más centrada dentro de la sombra terrestre.

Esto significa que en el país se podrá ver el cambio de color y el paso por las distintas fases, pero la tonalidad puede verse más tenue comparada con lo que observarán quienes estén en zonas con mejor alineación.

Cómo observar la Luna de Sangre

A diferencia de otros eventos astronómicos, el eclipse lunar no requiere ningún tipo de protección especial para los ojos. Puede observarse a simple vista sin riesgo. Solo basta con buscar un lugar con cielo despejado y poca iluminación artificial para apreciar mejor los cambios de color.

Quienes quieran notar más detalles pueden usar binoculares o telescopios, que permiten ver con mayor claridad los matices rojizos y la superficie lunar durante la fase de totalidad. También es recomendable revisar el pronóstico del clima para elegir el mejor momento de observación.