La Kalle  / Noticias  / Internacional  / La Luna de Nieve iluminará el cielo en febrero: ¿qué es y cuándo verla?

La Luna de Nieve iluminará el cielo en febrero: ¿qué es y cuándo verla?

La Luna de Nieve, la primera luna llena de febrero, iluminará el cielo nocturno con su brillo característico y será visible desde varias regiones del mundo.

Luna de nieve
Cómo ver la luna de nieve
Imagen creada con IA
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 1 de feb, 2026

El fenómeno lunar de la temporada promete ser uno de los espectáculos naturales más visibles del año. La denominada Luna de Nieve, una luna llena que recibe ese nombre por las condiciones climáticas típicas del mes, se producirá a inicios de febrero y será apreciable desde múltiples regiones del mundo, incluyendo América y Europa.

La Luna de Nieve corresponde a la fase en la que la Luna está completamente iluminada por la luz del Sol porque la Tierra se sitúa entre ambos cuerpos celestes. Así, el satélite natural alcanza su plenitud y su cara visible queda totalmente iluminada, lo que lo convierte en un objeto celeste especialmente brillante en el cielo nocturno.

¿Cuándo ocurrirá el fenómeno de la luna?

Este plenilunio de febrero recibe el nombre de Luna de Nieve principalmente por una tradición ancestral que proviene de pueblos indígenas del hemisferio norte. Históricamente, en esa región, febrero es uno de los meses más fríos del año, con frecuentes nevadas, lo que llevó a asociar a la luna llena de este periodo con la nieve característica de la temporada. También ha sido llamada Luna del Hambre u otras denominaciones relacionadas con condiciones naturales del mes.

En términos astronómicos, la Luna de Nieve de 2026 tendrá su momento de máxima iluminación el domingo 1 de febrero, aunque el fenómeno se podrá apreciar la noche anterior y los días siguientes, especialmente cuando la luna se eleve sobre el horizonte al atardecer.

Observar este plenilunio no requiere de equipos especiales. La luna llena es visible a simple vista y, en condiciones de cielo despejado, se puede mirar desde cualquier sitio. Sin embargo, para quienes quieran mayor detalle o ver objetos celestes cercanos, como cúmulos de estrellas, unos unos binoculares o un telescopio pequeño pueden enriquecer la experiencia.

Además del brillo natural de la luna llena, la Luna de Nieve de 2026 tendrá “vecinos” estelares que pueden acompañar su aparición: en algunos lugares del hemisferio norte, justo después de la puesta del sol, la luna podrá verse cerca de cúmulos estelares, lo que ofrece a los observadores un cielo especialmente atractivo.

