Los tres signos que se verán perjudicados por el eclipse lunar; se pondrán insoportables

El cielo se prepara para un espectáculo imponente: la llamada Luna de sangre. Este fenómeno ocurre durante un eclipse lunar total, cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, y la atmósfera terrestre filtra la luz solar dejando pasar solo los tonos rojos y anaranjados.

Como resultado, el satélite adquiere un brillo rojizo que cautiva a millones de observadores en todo el mundo.

El eclipse de este 7 de septiembre de 2025 tendrá una duración total de cinco horas y veintiséis minutos, con una fase de totalidad —cuando la Luna estará completamente teñida de rojo— de una hora y veintidós minutos.



Aunque no será visible desde América, observatorios internacionales y agencias como la NASA y la ESA lo transmitirán en vivo.

Sin embargo, más allá de la belleza astronómica, el evento despierta interés en la astrología. Cada eclipse marca un momento de transformación, cierre de ciclos y cambios energéticos.

En esta ocasión, tres signos del zodiaco podrían experimentar con más fuerza sus efectos: Piscis, Virgo y Sagitario.



1. Piscis: tiempo de enfrentarse a la realidad

El eclipse se producirá en el eje Virgo–Piscis, lo que coloca a los nativos de este signo en el centro del impacto energético. Para Piscis, caracterizado por su sensibilidad y tendencia a soñar, la Luna de sangre traerá un llamado urgente a enfrentar asuntos que han evitado.

Publicidad

Este tránsito puede remover situaciones emocionales que parecían superadas, desde relaciones inconclusas hasta temas laborales estancados. El desafío para Piscis será no refugiarse en la evasión, sino asumir con madurez lo que requiere solución. Aunque puede sentirse como un golpe de realidad, el eclipse también abre la puerta a un cierre sanador.

2. Virgo: un espejo incómodo pero necesario

Los eclipses siempre actúan como espejos, y en el caso de Virgo, signo de tierra regido por Mercurio, la presión será fuerte. El orden y la perfección que suelen buscar los virginianos se verán cuestionados.

Publicidad

Este evento lunar podría poner de relieve errores o descuidos que habían pasado inadvertidos. En el ámbito personal, es posible que las críticas externas golpeen el orgullo de Virgo, obligándolo a flexibilizarse y a reconocer que no todo puede estar bajo control.

La recomendación es no resistirse a los cambios, sino aprovechar la energía del eclipse para replantear rutinas y proyectos, dejando atrás la autoexigencia excesiva.

3. Sagitario: choques entre libertad y responsabilidades

El tercer signo en la lista de los más afectados es Sagitario, siempre en busca de expansión y aventura. Para los nacidos bajo este signo, el eclipse traerá un recordatorio de que la libertad también conlleva responsabilidades.

Se prevén tensiones en el ámbito laboral o académico, donde los compromisos adquiridos pueden sentirse como cadenas. A nivel personal, viejas promesas incumplidas podrían regresar, exigiendo atención.

Este tránsito invita a Sagitario a replantear sus prioridades y a asumir con madurez los compromisos pendientes antes de lanzarse a nuevas aventuras.

Aunque el eclipse no podrá observarse desde Colombia, la posibilidad de seguirlo en vivo por internet mantiene abierta la ventana para conectarse con su simbolismo.

Publicidad

Para la ciencia, este fenómeno permite estudiar la atmósfera terrestre a través de la luz rojiza que baña la Luna; para la astrología, es un recordatorio de que los ciclos celestes también pueden reflejar movimientos internos.