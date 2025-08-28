Horóscopo del 29 de agosto, ¿cómo influirá tu energía gracias al próximo eclipse lunar?

Aries – 29 de agosto de 2025

Para Aries, el viernes 29 de agosto de 2025 marca un momento de reflexión. El ímpetu característico de este signo puede chocar con un entorno que le exige prudencia y paciencia. El eclipse del 7 de septiembre funcionará como un recordatorio de que no siempre es posible avanzar a toda velocidad. Los arianos deberán aprender a equilibrar su energía de fuego con la serenidad, entendiendo que el control consciente también es una forma de valentía.

Tauro – 29 de agosto de 2025

Los nacidos bajo el signo de Tauro experimentan en este día un fuerte deseo de refugiarse en la familia y en los afectos. El 29 de agosto de 2025 les ofrece calma y estabilidad emocional. Sin embargo, el eclipse de Piscis los invitará a revisar la manera en que construyen su seguridad, recordándoles que no todo puede sostenerse únicamente desde lo material. El desafío estará en aceptar que el apego puede transformarse en libertad si se aprende a soltar.

Géminis – 29 de agosto de 2025

Para Géminis, la jornada se presenta con emociones intensas. El 29 de agosto de 2025 puede traer tensiones en el plano sentimental o incluso rupturas necesarias, mientras que en el terreno laboral se abre la puerta al reconocimiento. El eclipse del 7 de septiembre pondrá a prueba sus creencias más profundas, llevándolos a replantearse la manera en que entienden el mundo y su lugar en él. Es tiempo de abrirse a un aprendizaje más amplio.



Cáncer – 29 de agosto de 2025

El signo de Cáncer vive este viernes con un fuerte enfoque en los asuntos familiares y económicos. El 29 de agosto de 2025 puede traer pequeñas tensiones en las finanzas, aunque la serenidad se convierte en la mejor herramienta para atravesarlas. Con la llegada del eclipse lunar en septiembre, los cancerianos tendrán que enfrentar emociones guardadas y liberarse de cargas del pasado, aprendiendo a confiar más en su fortaleza interior.

Leo – 29 de agosto de 2025

Los leoninos se sienten rodeados de atención y reconocimiento este 29 de agosto de 2025. La jornada es favorable para destacar socialmente, aunque puede traer también gastos inesperados. El eclipse del 7 de septiembre los invitará a revisar cómo usan su energía creativa y cómo gestionan su brillo personal sin que este se convierta en un peso. Será un tiempo para reconocer la importancia de compartir la luz y no cargarla en soledad.

Virgo – 29 de agosto de 2025

Para Virgo, el viernes marca un punto de decisión en lo sentimental. El 29 de agosto de 2025 puede señalar la necesidad de poner fin a vínculos poco claros. Al mismo tiempo, es una buena oportunidad para organizar proyectos financieros o creativos. El eclipse de septiembre, que se dará en su signo opuesto Piscis, los enfrentará a conversaciones difíciles y a la necesidad de equilibrar razón con sensibilidad.

Publicidad

Libra – 29 de agosto de 2025

Los librianos sienten en este día un aire de tensión en las relaciones. El 29 de agosto de 2025 pueden aparecer celos o desconfianzas que enturbien los vínculos. El trabajo también exige firmeza y justicia. El eclipse lunar en Piscis los invitará a reorganizar rutinas y a ser más conscientes del equilibrio entre lo emocional y lo práctico. Será un tiempo para cuidar tanto la armonía externa como la interna.

Escorpio – 29 de agosto de 2025

El signo de Escorpio encuentra en este viernes un llamado a reparar vínculos dañados. El 29 de agosto de 2025 resulta ideal para pedir disculpas y dejar atrás rencores. Además, la salud gana protagonismo a través de elecciones más conscientes. Con el eclipse del 7 de septiembre, los escorpianos se verán impulsados a transformar viejas heridas en aprendizajes, liberando emociones que ya no les sirven.

Publicidad

Sagitario – 29 de agosto de 2025

Sagitario vive una jornada teñida por la pasión. El 29 de agosto de 2025 puede traer un romance intenso, aunque breve. En paralelo, el trabajo y la salud reclaman disciplina y organización. El eclipse lunar en Piscis remecerá sus bases cotidianas y los obligará a ordenar rutinas que estaban desbalanceadas. Lo que hoy empieza como un ajuste menor se transformará pronto en una nueva manera de vivir.

Capricornio – 29 de agosto de 2025

El signo de Capricornio atraviesa un día cargado de inquietudes en el plano sentimental. El 29 de agosto de 2025 revela preocupaciones vinculadas con la pareja y con la necesidad de apoyarse en su entorno más cercano. En el ámbito laboral, el terreno es fértil para acuerdos y negociaciones. El eclipse de septiembre los llamará a revisar la forma en que equilibran sus responsabilidades con su vida emocional, recordándoles que no todo puede resolverse solo desde la lógica.

Acuario – 29 de agosto de 2025

Para Acuario, la jornada del 29 de agosto de 2025 abre la posibilidad de profundizar vínculos afectivos y fortalecer relaciones cercanas. El clima laboral es favorable y la salud se mantiene estable. El eclipse lunar en Piscis, sin embargo, pondrá el foco en la manera en que manejan sus recursos y en cómo valoran lo que realmente importa. Será un momento de aprendizaje sobre dar y recibir en equilibrio.

Piscis – 29 de agosto de 2025

Piscis es el gran protagonista de este ciclo. El 29 de agosto de 2025 se siente como la antesala de un movimiento mayor. La necesidad de dar espacio en el amor y de cuidar el cuerpo se hace evidente. El eclipse lunar total del 7 de septiembre ocurrirá en este signo, lo que lo convierte en el epicentro de una transformación emocional profunda.

Para los piscianos, será una oportunidad de sanar viejas heridas, liberar emociones contenidas y abrir un nuevo capítulo en su vida personal y espiritual.

El próximo 7 de septiembre, la Luna será protagonista de un eclipse total en Piscis, un signo de agua profundamente vinculado con la sensibilidad y la intuición. Según los astrólogos, este evento cósmico cierra un ciclo emocional y espiritual. Su influencia no será uniforme: los signos mutables —Géminis, Virgo, Sagitario y Piscis— lo sentirán con más intensidad, aunque todos percibirán cambios.

Publicidad

Géminis: El eclipse ilumina tu necesidad de replantear creencias y aprendizajes. Podrían surgir viajes o estudios que marquen un nuevo rumbo.

El eclipse ilumina tu necesidad de replantear creencias y aprendizajes. Podrían surgir viajes o estudios que marquen un nuevo rumbo. Virgo: Viejas tensiones con tu entorno cercano saldrán a la luz. Es momento de ordenar conversaciones pendientes y soltar resentimientos.

Viejas tensiones con tu entorno cercano saldrán a la luz. Es momento de ordenar conversaciones pendientes y soltar resentimientos. Sagitario: La rutina, el cuerpo y el trabajo diario se verán sacudidos. Ajusta hábitos de salud y busca un ritmo sostenible.

La rutina, el cuerpo y el trabajo diario se verán sacudidos. Ajusta hábitos de salud y busca un ritmo sostenible. Piscis: Como anfitrión del eclipse, serás el epicentro de esta transformación. Viejas emociones saldrán a flote, invitándote a sanar y a rediseñar tu manera de vincularte contigo mismo y con los demás.

El resto de los signos no quedan al margen: Aries sentirá la necesidad de frenar impulsos, Tauro revisará temas económicos, Leo ordenará su energía creativa y Capricornio aprenderá a equilibrar responsabilidades con vida emocional.

