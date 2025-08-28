En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO VIRAL
LINA TEJEIRO SE VA DE LA TV
LETRA DE LA CANCIÓN 'APODO'
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Horóscopo  / Horóscopo del 29 de agosto, ¿cómo influirá tu energía gracias al próximo eclipse lunar?

Horóscopo del 29 de agosto, ¿cómo influirá tu energía gracias al próximo eclipse lunar?

Descubre cómo los astros te guían hoy y cómo prepara cada signo el terreno para el intenso eclipse lunar total en Piscis del 7 de septiembre. Una jornada para sintonizar tu presente con la energía cósmica.

Publicidad

Publicidad

Publicidad