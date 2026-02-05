Febrero ilumina el cielo con seis grandes citas astronómicas; fechas que no debes olvidar

Febrero de 2026 se perfila como un mes especial para los aficionados a la astronomía y para quienes disfrutan observar el cielo nocturno.

Durante estas semanas se presentarán diversos eventos astronómicos que permitirán apreciar el movimiento y la interacción de distintos cuerpos celestes, convirtiéndose en una oportunidad ideal tanto para expertos como para observadores aficionados.

Fenómenos astronómicos y fechas a tener en cuenta

Febrero de 2026 será un mes con varios fenómenos astronómicos visibles desde distintas regiones. A continuación, te contamos cuáles son y en qué fechas se podrán observar:



Lluvia de meteoros Alfa Centáuridas — 8 de febrero

Una de las primeras oportunidades para mirar al cielo será la lluvia de meteoros Alfa Centáuridas, cuyo período de actividad va del 31 de enero al 20 de febrero. El pico de mayor actividad se espera el 8 de febrero, cuando puede ser posible ver hasta unos seis meteoros por hora en cielos oscuros y despejados.



Este fenómeno se ve mejor desde el hemisferio sur, aunque algunas regiones cercanas al ecuador también podrían observar destellos si las condiciones son favorables después de la medianoche, mirando hacia la constelación de Centauro.

Eclipse solar anular — 17 de febrero

El 17 de febrero se producirá un eclipse solar anular, conocido comúnmente como “anillo de fuego”. Este tipo de eclipse ocurre cuando la Luna pasa frente al Sol pero no lo cubre completamente, dejando visible un anillo brillante alrededor del disco lunar.

Este fenómeno será visible en su totalidad desde la Antártida y el sur del océano Índico, mientras que en partes del hemisferio sur, como el sur de Argentina, Chile y zonas del sur de África, se podrá observar de forma parcial.

Conjunción de la Luna y Mercurio — 18 de febrero

El 18 de febrero, una Luna creciente delgada se aproximará visualmente al planeta Mercurio poco después de la puesta del sol. Para observar este fenómeno, los expertos recomiendan buscar un horizonte occidental despejado y vigilar el cielo durante una o dos horas tras el anochecer, cuando ambos cuerpos celestes aparecerán cerca uno del otro.

Luna cercana a Saturno — 19 de febrero

Al día siguiente, el 19 de febrero, la misma luna creciente podrá verse junto al planeta Saturno, nuevamente hacia el oeste después de la puesta del sol. Este tipo de proximidad aparente entre la Luna y un planeta suele ofrecer una vista estética sencilla incluso sin instrumentos ópticos, aunque el uso de binoculares puede mejorar la experiencia.

La Luna y las Pléyades — 23 de febrero

Más adelante en el mes, el 23 de febrero, la Luna creciente se aproximará al conocido cúmulo estelar de las Pléyades, un grupo de estrellas brillantes que puede observarse hacia el suroeste tras el ocaso. Este evento será visible hasta alrededor de las 2:00 de la madrugada, siempre que el cielo esté despejado.

Desfile planetario — Finales de febrero

Para cerrar el mes con un espectáculo más amplio, entre el 20 de febrero y principios de marzo se presentará un desfile de planetas, en el que seis planetas del sistema solar aparecerán alineados en el cielo nocturno poco después de la caída del sol.

Venus, Mercurio y Saturno se verán cerca del horizonte occidental, mientras que Júpiter destacará en el cielo oriental. Urano y Neptuno también serán parte del fenómeno, aunque requerirán un telescopio o binoculares para poder distinguirlos con claridad.

Consejos para observar los fenómenos astronómicos

