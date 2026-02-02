Calendario chino del embarazo: qué es y cómo se usa para “predecir” el género del bebé

El calendario chino del embarazo es una tabla tradicional que muchas personas utilizan para intentar predecir si un bebé será niño o niña antes de su nacimiento.

Esta herramienta se basa en una tradición antigua originaria de China y su uso se ha popularizado en distintos países por su simplicidad y curiosidad cultural, aunque no cuenta con respaldo científico como método fiable de predicción.

¿Qué es y de dónde viene la tabla para predecir el género del bebé?

La idea fundamental detrás del calendario chino del embarazo es que el género del bebé se “predice” a partir de dos datos:



La edad lunar de la madre en el momento de la concepción. El mes lunar en el que ocurrió la concepción.



La edad lunar se calcula de manera distinta a la edad occidental: según esta tradición, la persona ya tiene un año al nacer, por lo que en algunos casos se le suma un año o más a la edad cronológica al determinar la cifra que corresponde en la tabla.



Existen relatos que sitúan el origen de esta tabla hace varios siglos, mencionando incluso versiones que sugieren que esta tabla se encontró en una tumba imperial de la dinastía Qing. Aunque estas historias forman parte de la tradición cultural, no existe evidencia científica que confirme su procedencia o validez como método predictivo.

¿Cómo se utiliza el calendario chino del embarazo?

Para usar la tabla, la persona embarazada o quien la consulta generalmente sigue estos pasos:

Determinar la edad lunar de la madre en el momento de la concepción.

de la madre en el momento de la concepción. Identificar el mes lunar en que ocurrió la concepción o en el que se planea concebir.

en que ocurrió la concepción o en el que se planea concebir. Buscar en la tabla el cruce entre la edad lunar y el mes; según la tradición, ese cruce señalaría si será niño o niña.



Muchas versiones del calendario usan colores (por ejemplo, rosado para niña y azul para niño) o letras (G para girl, B para boy) para indicar el resultado de la predicción.

Es importante destacar que no existe evidencia científica confiable que respalde la precisión de este calendario como un método para predecir el género del bebé. Estudios y expertos en salud reproductiva señalan que la predicción basada en estos calendarios no supera lo que podría esperarse del azar, es decir, una probabilidad de cerca del 50 % de acertar.

La ciencia médica aclara que el género del bebé se determina biológicamente en el momento de la fecundación, cuando el espermatozoide aporta el cromosoma correspondiente que define si el embrión será XX (niña) o XY (niño). Este proceso no está influido por calendarios lunares o sistemas tradicionales.

¿Por qué es popular el calendario chino del embarazo?

El calendario chino del embarazo sigue siendo popular por varias razones:

Facilidad de uso , ya que solo requiere dos datos básicos.

, ya que solo requiere dos datos básicos. Curiosidad cultural o tradiciones familiares que se transmiten entre generaciones.

que se transmiten entre generaciones. Es considerado por muchas personas como una actividad divertida o complementaria a otras formas de conocer el género del bebé.



Algunas personas también lo utilizan cuando están planificando un embarazo, con la idea de elegir un mes específico para concebir con la esperanza de “favorecer” un sexo u otro, aunque esto tampoco tiene respaldo clínico.