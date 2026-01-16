Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Horóscopo  / Año Nuevo Chino 2026: Cuándo inicia y qué objetos debes botar de tu casa

Año Nuevo Chino 2026: Cuándo inicia y qué objetos debes botar de tu casa

Descubre cuándo empieza el Año Nuevo Chino 2026 y los objetos que conviene desechar para atraer buena energía y prosperidad.

Año Nuevo Chino 2026: fecha de inicio
/Foto: IA
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 16 de ene, 2026

El Año Nuevo Chino 2026 se celebrará el 17 de febrero, marcando el inicio del Año del Caballo de Fuego, según el calendario lunar. Esta festividad, que dura varios días, es una de las más importantes en la cultura china y está llena de tradiciones que buscan atraer buena energía, prosperidad y protección para los meses que vienen.

Uno de los rituales más destacados antes de recibir el Año Nuevo es la limpieza profunda del hogar. Se cree que deshacerse de objetos viejos, rotos o que no se usan permite que la buena fortuna entre y que las energías negativas del año anterior se eliminen.

Puedes leer: Horóscopo chino 2026: el Año del Caballo trae cambios fuertes, ¿qué animal eres?

Esto incluye muebles desgastados, ropa vieja, utensilios dañados y cualquier cosa que acumule polvo o recuerde momentos de mala suerte.

Además, se recomienda prestar atención a elementos simbólicos: por ejemplo, papeles viejos, agendas pasadas, monedas antiguas o recuerdos que traigan malas experiencias. Limpiar y organizar el hogar no solo es una práctica física, sino que según la tradición, también abre espacio a nuevas oportunidades y éxitos durante el año que comienza.

En la decoración, se priorizan los colores rojo y dorado, que simbolizan la prosperidad y la felicidad. Muchos hogares colocan faroles rojos, sobres rojos con dinero (llamados hongbao) y flores frescas para dar la bienvenida al año nuevo y reforzar la energía positiva.

Horóscopo chino 2026: qué animal eres
/Foto: IA

Puedes leer: Horóscopo chino 2026: tres signos podrían volverse millonarios en el Año del Caballo

Rituales para recibir Año Nuevo Chino

Durante estos días, también es común evitar barrer o limpiar demasiado después de la medianoche del primer día del año (17 de febrero), ya que esto podría “barrer” la buena suerte recién llegada. El equilibrio entre limpieza previa y cuidado posterior es clave según las tradiciones chinas.

Con estos rituales y preparativos, el Año Nuevo Chino 2026 se convierte en un momento ideal para reflexionar sobre el hogar, renovar energías y atraer abundancia para todo el año. Botar lo viejo, organizar y decorar adecuadamente permite recibir la celebración con optimismo y buena vibra.

