Viajar a San Andrés en 2026 costará más: así quedó la tarjeta de turismo

Viajar a San Andrés en 2026 será un poco más caro para quienes no residen en el archipiélago. Desde este año, la tarjeta de turismo obligatoria para ingresar a la isla tiene un nuevo valor de $153.000, según lo establecido en el Decreto 0010 del 8 de enero de 2026, expedido por la Gobernación del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Este cobro aplica tanto para turistas nacionales como extranjeros y es un requisito indispensable para entrar al territorio insular.

Puedes leer: Ni Cartagena ni San Andrés: el paraíso colombiano que encanta por su belleza y bajo costo



El ajuste representa un incremento de $7.000 frente a la tarifa anterior, que era de $146.000 hasta comienzos de 2026. La Gobernación explicó que este cambio responde al reajuste anual basado en la Unidad de Valor Tributario (UVT), que para este año fue fijada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) en $52.374. Con ese parámetro, las tarifas departamentales se actualizan conforme a la normativa tributaria vigente.

La tarjeta de turismo no es solo un requisito administrativo. Funciona como un instrumento de control migratorio y poblacional en el archipiélago. Por esa razón, su exigencia se mantiene para todos los viajeros no residentes, sin importar si el ingreso se hace por vía aérea o marítima. Las autoridades departamentales reiteraron que no contar con este documento impide el acceso tanto a San Andrés como a los municipios de Providencia y Santa Catalina.

San Andrés Foto: Getty Images

Publicidad

Destino de los recursos y marco normativo

Además de regular el ingreso de visitantes, la tarjeta de turismo cumple un papel clave en la financiación de proyectos locales. De acuerdo con la normativa vigente, el 75 % de los recursos recaudados se destina a programas sociales dirigidos a la comunidad residente, mientras que el 25 % restante se orienta a inversiones relacionadas con el desarrollo turístico y la infraestructura pública.

Estos recursos hacen parte del estatuto tributario departamental y buscan atender las necesidades que se generan con el aumento del flujo de visitantes. La Gobernación ha indicado que los fondos también se usan para el cuidado de la infraestructura local y la conservación de los ecosistemas de la región, aspectos directamente ligados al impacto del turismo en el territorio insular.

Publicidad

El Decreto 0010 no solo fijó el valor de la tarjeta de turismo, sino que también estableció otras tarifas vigentes para 2026. La tarjeta de residencia temporal quedó en $968.000, mientras que la tarjeta de residencia definitiva fue fijada en $3.784.000. Todos estos valores responden al mismo ajuste anual con base en la UVT.

Puedes leer:La verdad sobre el químico que acabó con familia en San Andrés; no fue en la habitación



Comportamiento del turismo en el archipiélago

San Andrés cerró 2025 con cifras al alza en llegada de visitantes. Según datos de la Secretaría de Turismo departamental, el archipiélago recibió 1.127.806 turistas, frente a los 1.057.935 de 2024, lo que significó un crecimiento del 7 %. Este resultado se ubicó entre los más altos de la historia reciente del destino.

El turismo internacional fue determinante en ese comportamiento. En 2025, el número de visitantes extranjeros pasó de 209.829 a 274.229, un aumento del 30,6 %. Entre los países con mayor crecimiento de viajeros hacia la isla se encuentran Brasil, Argentina, Chile, Perú, España, Francia e Italia, de acuerdo con cifras oficiales.

Las autoridades departamentales han señalado que este aumento de visitantes implica mayores exigencias en servicios, infraestructura y control poblacional. En ese escenario, la tarjeta de turismo se mantiene como una herramienta para regular el ingreso y financiar parte de las necesidades asociadas a la actividad turística.

Quiénes deben pagar, exenciones y trámite

El nuevo valor de la tarjeta de turismo se exigirá a todos los viajeros no residentes que ingresen al archipiélago, incluidos los colombianos provenientes de otros departamentos. Sin embargo, se conservan las exenciones establecidas por la normativa vigente. Están exentos del pago los menores de siete años, las personas nacidas en San Andrés y los residentes del archipiélago que cuenten con la debida acreditación.

El resto de los viajeros debe tramitar y presentar la tarjeta como condición obligatoria de ingreso. El proceso se puede realizar de forma presencial en aeropuertos nacionales e internacionales antes de abordar el vuelo, en mostradores de aerolíneas, agencias de viaje autorizadas, oficinas de turismo y oficinas de transporte marítimo para quienes entren por esa vía. También existe un canal digital habilitado por la Gobernación del Archipiélago para hacer el trámite.