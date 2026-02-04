Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: MOTOCICLISTA FALLECE EN FUNZA
AUDIOS DE MICHAEL JACKSON
ARCHIVOS EPSTEIN
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Economía  / Dan a conocer cuatro trucos para comprar tiquetes de avión baratos y en pocos pasos

Dan a conocer cuatro trucos para comprar tiquetes de avión baratos y en pocos pasos

Expertos revelan trucos y herramientas que permiten analizar rutas, fechas y aeropuertos cercanos para identificar opciones de viaje con precios más bajos.

Vuelos baratos: trucos para comprar tiquetes económicos
Trucos para comprar tiquetes de avión baratos
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 4 de feb, 2026

En la búsqueda de vuelos baratos, los precios cambian con frecuencia y dependen de múltiples factores como demanda, fechas, rutas y disponibilidad. Frente a este escenario, la inteligencia artificial se convierte en una herramienta útil para analizar grandes volúmenes de datos y ofrecer opciones más económicas.

Según Nona, experta en inteligencia artificial, estas herramientas funcionan como un sistema de análisis que evalúa miles de combinaciones posibles en segundos. A diferencia de una búsqueda tradicional, la IA no se limita a una fecha o aeropuerto específico, sino que revisa rangos amplios y alternativas cercanas que suelen pasar desapercibidas para los usuarios.

Puedes leer: Avianca sorprende a viajeros: así quedó su tarifa económica desde enero, ¿regalazo?

Este enfoque permite detectar oportunidades de ahorro sin recurrir a métodos irregulares o poco confiables. Todo se basa en el análisis de información pública disponible en buscadores y plataformas aéreas.

Trucos y paso a paso para buscar vuelos baratos

  1. Usar rangos amplios de fechas: de acuerdo con la experta en IA, uno de los principales errores al buscar vuelos es fijar una sola fecha. Al pedirle a la herramienta que analice un rango amplio de días o semanas, se pueden identificar momentos con menor demanda y precios más bajos. Esta flexibilidad aumenta las posibilidades de encontrar mejores tarifas.
  2. Incluir aeropuertos alternativos: la especialista explica que muchas ciudades cuentan con aeropuertos secundarios cercanos que ofrecen precios más bajos. La IA puede comparar opciones entre varios aeropuertos de salida y llegada, incluso si se encuentran a una o dos horas de distancia por carretera. Aunque este método puede implicar un traslado adicional, el ahorro en el pasaje aéreo suele compensar ese gasto.
  3. Dividir el viaje en tramos: otra recomendación consiste en analizar el viaje por partes. En lugar de buscar un solo trayecto ida y vuelta, la IA puede sugerir combinaciones de vuelos separados con distintas aerolíneas. Este análisis permite detectar rutas más económicas que no aparecen en búsquedas convencionales.
  4. Refinar la búsqueda con indicaciones claras: la experta en inteligencia artificial señala que interactuar varias veces con la herramienta mejora los resultados. Es posible pedir ajustes como menos escalas, horarios específicos o límites de equipaje, sin perder el enfoque en el precio.

Te puede interesar:

  1. Banco Popular alivia bolsillo de los colombianos en 2026; no cobrará intereses
    Banco Popular alivia bolsillo de los colombianos en 2026; no cobrará intereses
    Foto: Labs.google
    Economía

    Banco Popular alivia bolsillo de los colombianos en 2026; no cobrará intereses

  2. Parqueaderos en Bogotá subirían tarifas
    Parqueaderos en Bogotá subirían tarifas
    Foto: generada por ImageFX
    Economía

    Estacionar en Bogotá será más caro: una hora podría costar lo que un almuerzo completo

Pueedes ver: Bancolombia ofrece más de 4.000 viviendas en venta en todo el país

Recomendaciones para reducir el costo de los vuelos

Además del uso de inteligencia artificial, se recomienda comparar siempre los resultados con buscadores tradicionales antes de comprar, así como revisar condiciones del tiquete, políticas de cambios y costos adicionales para evitar sorpresas.

Publicidad

Otro punto clave es mantener una actitud flexible frente a horarios y días de viaje. Volar entre semana o en horarios menos demandados suele ofrecer precios más bajos.

Lee también:

  1. Nequi redefine créditos en 2026 sin asfixiar el bolsillo de los colombianos
    Nequi redefine créditos en 2026 sin asfixiar el bolsillo de los colombianos
    Foto: Labs.google y Nequi
    Economía

    Nequi redefine créditos en 2026 sin asfixiar el bolsillo de los colombianos

La principal ventaja del uso de IA es el ahorro de tiempo y la posibilidad de analizar escenarios complejos de forma rápida. Sin embargo, la especialista aclara que la decisión final siempre debe pasar por una revisión humana, especialmente para confirmar escalas, tiempos de conexión y requisitos de viaje.

Publicidad

Además, expertos enfatizan que la inteligencia artificial no reemplaza al usuario, pero sí actúa como una herramienta de apoyo para tomar decisiones más informadas.

Mira también: El truco de magia que empezó con una carta y terminó en un mensaje de Instagram

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Finanzas personales

Inteligencia artificial

Redes sociales