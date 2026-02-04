Dan a conocer cuatro trucos para comprar tiquetes de avión baratos y en pocos pasos

En la búsqueda de vuelos baratos, los precios cambian con frecuencia y dependen de múltiples factores como demanda, fechas, rutas y disponibilidad. Frente a este escenario, la inteligencia artificial se convierte en una herramienta útil para analizar grandes volúmenes de datos y ofrecer opciones más económicas.

Según Nona, experta en inteligencia artificial, estas herramientas funcionan como un sistema de análisis que evalúa miles de combinaciones posibles en segundos. A diferencia de una búsqueda tradicional, la IA no se limita a una fecha o aeropuerto específico, sino que revisa rangos amplios y alternativas cercanas que suelen pasar desapercibidas para los usuarios.

Puedes leer: Avianca sorprende a viajeros: así quedó su tarifa económica desde enero, ¿regalazo?



Este enfoque permite detectar oportunidades de ahorro sin recurrir a métodos irregulares o poco confiables. Todo se basa en el análisis de información pública disponible en buscadores y plataformas aéreas.



Trucos y paso a paso para buscar vuelos baratos

Usar rangos amplios de fechas: de acuerdo con la experta en IA, uno de los principales errores al buscar vuelos es fijar una sola fecha. Al pedirle a la herramienta que analice un rango amplio de días o semanas, se pueden identificar momentos con menor demanda y precios más bajos. Esta flexibilidad aumenta las posibilidades de encontrar mejores tarifas.

Incluir aeropuertos alternativos: la especialista explica que muchas ciudades cuentan con aeropuertos secundarios cercanos que ofrecen precios más bajos. La IA puede comparar opciones entre varios aeropuertos de salida y llegada, incluso si se encuentran a una o dos horas de distancia por carretera. Aunque este método puede implicar un traslado adicional, el ahorro en el pasaje aéreo suele compensar ese gasto.

Dividir el viaje en tramos: otra recomendación consiste en analizar el viaje por partes. En lugar de buscar un solo trayecto ida y vuelta, la IA puede sugerir combinaciones de vuelos separados con distintas aerolíneas. Este análisis permite detectar rutas más económicas que no aparecen en búsquedas convencionales.

Refinar la búsqueda con indicaciones claras: la experta en inteligencia artificial señala que interactuar varias veces con la herramienta mejora los resultados. Es posible pedir ajustes como menos escalas, horarios específicos o límites de equipaje, sin perder el enfoque en el precio.

1/ Buscador de Ventana de Tarifas Ocultas



Prompt:

"Quiero volar de [inserta ciudad/aeropuerto de origen] a [inserta destino] alrededor de [inserta rango de fechas]. Actúa como analista de precios de vuelos y dime el marco temporal más barato (días y horas) para reservar esta… — Nona (@Nona_xai) February 1, 2026

Pueedes ver: Bancolombia ofrece más de 4.000 viviendas en venta en todo el país

4/ Estrategia de Hidden-City Ticketing



Prompt:

"Quiero volar de [inserta origen] a [inserta destino]. Actúa como experto en hidden-city ticketing. Sugiere rutas donde mi destino sea una escala en un vuelo más largo, haciendo que sea más barato. Advuérteme sobre riesgos como… — Nona (@Nona_xai) February 1, 2026

Recomendaciones para reducir el costo de los vuelos

Además del uso de inteligencia artificial, se recomienda comparar siempre los resultados con buscadores tradicionales antes de comprar, así como revisar condiciones del tiquete, políticas de cambios y costos adicionales para evitar sorpresas.

Publicidad

Otro punto clave es mantener una actitud flexible frente a horarios y días de viaje. Volar entre semana o en horarios menos demandados suele ofrecer precios más bajos.

La principal ventaja del uso de IA es el ahorro de tiempo y la posibilidad de analizar escenarios complejos de forma rápida. Sin embargo, la especialista aclara que la decisión final siempre debe pasar por una revisión humana, especialmente para confirmar escalas, tiempos de conexión y requisitos de viaje.

Publicidad

Además, expertos enfatizan que la inteligencia artificial no reemplaza al usuario, pero sí actúa como una herramienta de apoyo para tomar decisiones más informadas.

Mira también: El truco de magia que empezó con una carta y terminó en un mensaje de Instagram