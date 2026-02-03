Avianca sorprende a viajeros: así quedó su tarifa económica desde enero, ¿regalazo?

Avianca modificó su esquema tarifario para los vuelos internacionales dentro del continente americano e incluyó el equipaje de mano dentro de su tarifa económica Light. El cambio aplica para los tiquetes comprados desde el pasado 27 de enero y busca ajustar los beneficios que reciben los pasajeros según el tipo de trayecto.

Con esta actualización, quienes adquieran la tarifa Light para vuelos internacionales podrán llevar un artículo personal y una pieza de equipaje de mano tipo carry-on, con un peso máximo de 10 kilogramos. Este equipaje pasa a ser parte de los servicios básicos incluidos en el precio del tiquete, mientras que otros beneficios seguirán ofreciéndose como opciones adicionales, de acuerdo con lo que el pasajero decida contratar.

La aerolínea explicó que esta decisión no se extiende a los vuelos nacionales. Para los trayectos dentro de Colombia, se mantiene la tarifa Basic, que solo permite un artículo personal. De esta forma, Avianca conserva una diferencia clara entre sus productos para viajes dentro del país y los que se realizan hacia otros destinos del continente, teniendo en cuenta las particularidades de cada mercado.

Este ajuste se suma a una serie de cambios que la compañía ha venido aplicando durante 2026 con el objetivo de fortalecer su propuesta de valor. Entre esas acciones se encuentra la ampliación de la clase Business Class Américas a toda su red, incluyendo los vuelos domésticos en Colombia, Ecuador y Guatemala.

También se han realizado mejoras en los servicios en tierra, avances en la modernización de las salas VIP y en el proceso de check-in Insignia by Avianca, además del avance gradual en la instalación de Wi-Fi a bordo.

Avianca estipuló nuevas reglas para quienes viajes al extranjero /Foto: Wikipedia

Así funciona la nueva tarifa Light de Avianca en rutas internacionales

Desde la compañía indicaron que estos cambios buscan ofrecer opciones más claras para distintos tipos de viajeros, con tarifas que se ajusten mejor a lo que cada persona necesita. Otto Gergye, director comercial de Avianca, explicó que la aerolínea continúa revisando su oferta para mantenerla competitiva dentro del mercado aéreo.

“Seguimos evolucionando nuestra propuesta de valor para ofrecer alternativas claras, competitivas y coherentes con los distintos tipos de viaje. La incorporación del equipaje de mano en la tarifa Light para vuelos internacionales es parte de ese proceso y se integra de manera consistente al resto de atributos del producto”, señaló el directivo.

Avianca también recomendó a los pasajeros revisar con atención las condiciones de la tarifa al momento de comprar el tiquete. La fecha de expedición es clave para saber qué beneficios aplican, ya que estos cambios no tienen efecto retroactivo. Es decir, los tiquetes comprados antes del 27 de enero mantienen las condiciones vigentes al momento de la compra.



Tamaño de equipaje permitido en Avianca 2026

En cuanto a las características del equipaje de mano permitido, la aerolínea recordó que se trata de una pieza pequeña con un peso máximo de 10 kilogramos y dimensiones que no superen los 55 x 35 x 25 centímetros, incluyendo ruedas y manijas. Este equipaje debe ubicarse en los compartimientos superiores del avión durante el vuelo.

Con este ajuste, Avianca reorganiza su oferta para los vuelos internacionales dentro de América, incorporando el equipaje de mano como parte del servicio básico en su tarifa económica, mientras conserva la estructura actual para los trayectos nacionales. La aerolínea indicó que estos cambios hacen parte de un proceso gradual de actualización de sus productos, enfocado en responder a las distintas formas de viajar y a las necesidades de cada tipo de pasajero.