Mujer que viajó antes en el avión de Satena que se estrelló habló: “Era viejo y feo”

Entre la niebla espesa y los arbustos que cubren las laderas de la vereda Curacica, en el municipio de La Playa de Belén, los equipos de rescate y técnicos de investigación continúan revisando cada fragmento del avión de Satena que se precipitó cuando cubría la ruta entre Cúcuta y Ocaña.

La escena es compleja: terreno húmedo, vegetación cerrada y restos dispersos que obligan a avanzar con cuidado para no alterar posibles evidencias.

La aeronave, un Beechcraft 1900 con cerca de 32.000 horas de vuelo, había despegado con destino a Ocaña en un trayecto habitual de unos 25 minutos. Sin embargo, el último contacto se registró cuando llevaba aproximadamente 12 minutos en el aire. Horas después, campesinos de la zona informaron que habían visto restos del aparato en la cima de una colina, lo que permitió ubicar el lugar del impacto.

Uno de los primeros en llegar fue Moisés Rodríguez, habitante de la región, quien relató que al subir por los caminos rurales encontró piezas del avión esparcidas entre la vegetación. Según contó, no había señales de incendio ni humo, solo el olor fuerte del combustible. Para quienes viven en estas montañas, la escena resultó impactante por la magnitud del daño y por la dificultad del acceso.

Las autoridades señalaron que, por ahora, no existe una hipótesis definida sobre lo ocurrido. De acuerdo con lo informado por la aerolínea y por organismos oficiales, las condiciones meteorológicas en la ruta y en el aeropuerto de destino eran favorables al momento del vuelo. Tampoco se registraron reportes de emergencia por parte de la tripulación ante las torres de control de Cúcuta u Ocaña.

Mujer que viajó antes en el avión de Satena que se estrelló habló

En medio del avance de la investigación, salió a la luz un video grabado meses antes por una pasajera que había viajado en la misma aeronave involucrada en el accidente. El material fue registrado durante un trayecto anterior entre Ocaña y Medellín, y muestra a la mujer comentando su experiencia a bordo.

En el video, la pasajera identificada como Isaza expresó que su primera impresión fue negativa al ver el estado del avión. Según su testimonio, le pareció una aeronave “vieja y fea para uso comercial” y aseguró que durante todo el recorrido sintió inseguridad. Por esa razón decidió grabar parte del trayecto como recuerdo de lo que estaba viviendo.

La mujer explicó que nunca logró relajarse durante el vuelo y que observó detalles que, para ella, no eran comunes en otros viajes aéreos. Su relato, que en su momento pasó desapercibido, hoy genera impacto al confirmarse que se trataba del mismo Beechcraft 1900 que terminó estrellándose en zona rural de La Playa de Belén dejando 15 personas fallecidas.

