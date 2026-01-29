Hallan la caja negra del avión de Satena; revelaría las causas del accidente

El hallazgo de la caja negra del avión de Satena que se accidentó en Norte de Santander marca un punto clave en la investigación del siniestro aéreo que dejó 15 personas fallecidas. La confirmación fue entregada por el Ministerio de Transporte y la Aeronáutica Civil, que informaron que tanto el grabador de datos de vuelo (FDR) como el grabador de voz de cabina (CVR) ya se encuentran bajo custodia de las autoridades competentes.

La aeronave, un bimotor Beechcraft 1900 operado por la empresa Searca para Satena, cubría la ruta entre Cúcuta y Ocaña, un trayecto que normalmente tarda unos 25 minutos. Sin embargo, su último contacto con los centros de control se registró cuando llevaba cerca de 12 minutos en el aire, mientras sobrevolaba una zona montañosa entre Ábrego y La Playa de Belén.

En entrevista con Noticias Caracol en vivo, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, aseguró que el proceso se adelanta con total rigor técnico. Según explicó, la recuperación de los grabadores de vuelo permite avanzar a una fase decisiva del análisis, en la que se revisarán variables como altitud, velocidad, comportamiento de la aeronave y comunicaciones en cabina.



Por su parte, el director de la Aerocivil, Luis Alfonso Martínez, indicó que ya se realizó la primera caminata técnica en el sitio del impacto, ubicado en la vereda Curasica, una zona boscosa de difícil acceso en jurisdicción del municipio de La Playa de Belén. Allí se identificaron restos relevantes de la aeronave y se levantó información inicial sobre la forma en la que se produjo el impacto.

Sobre las posibles causas del siniestro, hasta ahora no existe una hipótesis oficial. Satena indicó que las condiciones meteorológicas en ruta y en el aeropuerto de destino eran favorables para la operación del vuelo. Además, se informó que ni el capitán Miguel Vanegas ni el copiloto José de la Vega reportaron alguna situación irregular a las torres de control de Cúcuta u Ocaña antes de perder comunicación.

Conversación entre piloto de Satena accidentado y torre de control /Foto: IA /redes sociales

¿Qué se espera que revele la caja negra del avión?

Los grabadores recuperados contienen datos fundamentales sobre el comportamiento del avión en los minutos previos al accidente. El FDR almacena información técnica como velocidad, altitud, trayectoria y funcionamiento de los sistemas, mientras que el CVR conserva las conversaciones entre los pilotos y los sonidos dentro de la cabina.

De acuerdo con la Aerocivil, estos registros permitirán reconstruir con precisión la secuencia final del vuelo. Esto incluye saber si hubo alguna variación brusca en la altitud, cambios inesperados en la ruta o indicaciones técnicas que puedan ayudar a entender lo ocurrido.

La ministra de Transporte explicó que el análisis se realizará en laboratorios especializados y que los resultados serán contrastados con la información recogida en el lugar del impacto. Solo después de ese proceso se podrán establecer líneas de investigación más claras sobre la dinámica del accidente.

Las autoridades insistieron en que este procedimiento no busca señalar responsables, sino entender técnicamente qué ocurrió con la aeronave. La prioridad, señalaron, es entregar respuestas sustentadas a las familias de las víctimas y fortalecer las medidas de seguridad aérea en el país.