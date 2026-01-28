Publicidad

Revelan imágenes de ocupantes de avión Satena accidentado en Norte de Santander

Revelan imágenes de ocupantes de avión Satena accidentado en Norte de Santander

Imágenes de las personas que viajaban en la avioneta HK-4709 de Satena, accidentada en la ruta entre Cúcuta y Ocaña. Lista completa de ocupantes y los detalles del vuelo que no llegó a su destino.

Revelan imágenes de ocupantes de avión Satena accidentado
Revelan imágenes de ocupantes de avión Satena accidentado (imagen de referencia)
/Foto: Satena
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 28 de ene, 2026

El vuelo HK-4709 de Satena partió con normalidad desde Cúcuta rumbo a Ocaña, pero nunca llegó a su destino. La aeronave, que cubría una ruta corta en Norte de Santander, perdió contacto con los centros de control cerca del mediodía.

Horas después, se confirmó que el trayecto terminó en una zona montañosa, dejando un profundo impacto entre familiares, amigos y comunidades que esperaban a los pasajeros.

En la avioneta viajaban personas de distintos perfiles: trabajadores, profesionales, familiares y tripulación. La lista oficial de ocupantes incluye a 15 personas:

  1. Natalia Cristina Acosta Salcedo
  2. María Torcoroma Álvarez Barbosa
  3. Maira Alejandra Avendaño Rincón
  4. María del Carmen Díaz Rodríguez
  5. Anirley Julio Osorio
  6. Juan David Pacheco Mejía
  7. Karen Liliana Parales Vera
  8. Rolando Enrique Peñaloza Gauldrón
  9. Diógenes Quintero Amaya
  10. Ana Yisel Quintero
  11. Gineth Rincón
  12. Carlos Salcedo
  13. Maira Alejandra Sánchez Cardio

A ellos se suman los dos miembros de la tripulación: el piloto Miguel Vanegas y el copiloto José de la Vega, quienes estaban al mando del vuelo que cubría una ruta habitual para la región.

Las primeras versiones indican que la aeronave debía aterrizar en el aeropuerto Aguas Claras de Ocaña hacia las 12:10 del mediodía. Sin embargo, después de despegar, el avión perdió comunicación cuando sobrevolaba una zona montañosa. Esto activó los protocolos de búsqueda, con apoyo de autoridades y habitantes del sector, quienes ayudaron a ubicar el lugar donde terminó el trayecto.

Revelan imágenes de ocupantes de avión Satena
Revelan imágenes de ocupantes de avión Satena

El vuelo tenía una capacidad para 19 personas, pero en esta ocasión viajaban 15. La mayoría se desplazaba por motivos laborales y personales, aprovechando una ruta corta que suele tardar pocos minutos. La aeronave pertenecía a una empresa que prestaba servicio a Satena, aerolínea que cubre rutas regionales en varias zonas del país.

Con el paso de las horas, se fueron conociendo más detalles sobre los ocupantes. Entre ellos se encontraban profesionales del sector salud, trabajadores independientes y personas ligadas a actividades políticas. Cada nombre representa a alguien que dejó una familia esperando noticias en tierra.

Imágenes del avión siniestrado en Norte de Santander

Las imágenes que circularon posteriormente muestran restos de la aeronave esparcidos entre la vegetación, lo que permitió a los equipos de emergencia llegar a la zona. La confirmación del sitio cerró horas de incertidumbre para las familias, aunque abrió un proceso de identificación y verificación por parte de las autoridades competentes.

Este vuelo se convirtió en noticia nacional no solo por el hecho aéreo, sino por los nombres que iban a bordo. La lista completa fue compartida por fuentes oficiales y por personas cercanas a los ocupantes, lo que permitió conocer quiénes eran y por qué viajaban en esa ruta.

