Dolorosos videos del avión siniestrado de Satena en Norte de Santander; en pedazos

Imágenes recientes revelaron el punto exacto donde fue encontrado el avión de Satena que desapareció mientras cubría la ruta Cúcuta–Ocaña, en Norte de Santander.

El hallazgo se confirmó hacia las 4:30 de la tarde de este miércoles 28 de enero, luego de varias horas de búsqueda. Las fotografías muestran los restos de la aeronave esparcidos entre la vegetación, en una zona rural del municipio de La Playa de Belén.

De acuerdo con los reportes preliminares, el avión se estrelló en un sector montañoso y de difícil acceso. Las primeras alertas sobre su ubicación fueron entregadas por habitantes del área, quienes escucharon un fuerte estruendo y más tarde llegaron hasta el lugar.

Fueron campesinos de la zona quienes tomaron las primeras imágenes del sitio, donde se observa la estructura del avión completamente destruida y cubierta por tierra y ramas.

La aeronave correspondía a un Beechcraft de fabricación estadounidense, con matrícula HK-4709. Era operada por la empresa Searca y prestaba servicio para Satena.

El vuelo estaba identificado como NSE8849 y había despegado del aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta a las 11:42 de la mañana, con llegada prevista al aeropuerto Aguas Claras de Ocaña hacia las 12:05 del mediodía.

Encuentran el avión de Satena en Norte de Santander

Según información conocida, el último contacto con el control de tráfico aéreo se registró a las 11:54 a.m. El trayecto entre ambas ciudades tiene una duración aproximada de 25 minutos y, según plataformas de seguimiento aéreo, la aeronave dejó de comunicarse cuando volaba por una zona montañosa entre los municipios de Ábrego y La Playa.

En el avión viajaban 15 personas, entre pasajeros y tripulación. Desde la campaña de Diógenes Quintero se compartió una lista con los nombres de quienes iban a bordo. La aeronave tenía capacidad para transportar hasta 19 personas, pero en este vuelo se movilizaban:

Natalia Cristina Acosta Salcedo

María Torcoroma Álvarez Barbosa

Maira Alejandra Avendaño Rincón

Maráa del Carmen Díaz Rodríguez

Anirley Julio Osorio

Juan David Pacheco Mejía

Karen Liliana Parales Vera

Rolando Enrique Peñaloza Gualdron

Diógenes Quintero Amaya

Anayisel Quintero

Gineth Rincon

Carlos Salcedo

Maira Alejandra Sánchez Criado

Capitán Miguel Vanegas

Copiloto José de la Vega

Entre los pasajeros se encontraba un congresista y un candidato al Congreso, lo que generó mayor atención pública sobre el caso desde el momento en que se reportó la desaparición del vuelo.

Imágenes de avión de Satena que se estrelló en Norte de Santander

Las imágenes difundidas muestran partes del fuselaje, alas fragmentadas y restos dispersos en medio del monte. El terreno empinado y la vegetación espesa explican por qué el acceso al sitio fue complejo para los equipos de rescate y las autoridades que se desplazaron al área. Las condiciones climáticas también dificultaron las labores iniciales.

Horas después del hallazgo, las autoridades confirmaron que no hubo sobrevivientes. Los organismos competentes iniciaron los procedimientos correspondientes en la zona para el levantamiento de información y el manejo del lugar del impacto.

Las fotografías tomadas por los campesinos se convirtieron en el primer registro visual del estado en que quedó el avión, antes de la llegada de los equipos oficiales.