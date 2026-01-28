Quién es Diógenes Quintero, congresista que iba en el avión de Satena desaparecido

Diógenes Quintero es uno de los nombres que más atención ha generado tras conocerse la pérdida de comunicación con un avión de Satena que cubría la ruta Cúcuta–Ocaña. El representante a la Cámara viajaba en esa aeronave, según versiones conocidas en la región, lo que puso su nombre en el centro de la información nacional.

Quintero es abogado de profesión, egresado de la Universidad Libre de Cúcuta, y cuenta con especialización en Derecho Administrativo. Tiene 36 años y es oriundo del municipio de Hacarí, en Norte de Santander. Su llegada al Congreso se dio en las elecciones de 2022, cuando obtuvo una curul por el movimiento Asofadhaca, dentro de las llamadas curules de paz.

Desde entonces, su trabajo político ha estado enfocado en temas relacionados con el Catatumbo, una de las zonas más golpeadas por la confrontación armada en el nororiente del país.

En su recorrido político ha recogido testimonios de jóvenes y comunidades que buscan oportunidades en medio de un contexto complejo, lo que se convirtió en uno de los ejes de su discurso público.

Actualmente, Diógenes Quintero busca la reelección a la Cámara de Representantes, pero esta vez por la lista del Partido de la U en Norte de Santander, con el número 101. Su campaña ha girado alrededor de la visibilización de los problemas del territorio y de la necesidad de llevar esas voces al Congreso de la República.

El nombre del congresista empezó a circular con fuerza luego de que se conociera que viajaba en el avión al servicio de Satena que perdió contacto con los controles aéreos este miércoles. La Aeronáutica Civil informó que se trataba de una aeronave Beechcraft 1900, de matrícula HK-4709, que cubría la ruta entre Cúcuta y Ocaña.

El avión despegó del aeropuerto Camilo Daza a las 11:42 de la mañana y su último contacto con tráfico aéreo se registró a las 11:54 a. m. Desde ese momento no se volvió a tener comunicación con la tripulación. Satena indicó que hacia las 2:00 de la tarde la aeronave agotó su tiempo de autonomía de vuelo.

Las autoridades confirmaron que en el avión viajaban 13 pasajeros y tres tripulantes.

Cuál es el avión de Satena desaparecido en Norte de Santander

¿Quiénes viajaban en el avión?

Natalia Cristina Acosta Salcedo

María Torcoroma Álvarez Barbosa

Maira Alejandra Avendaño Rincón

Maráa del Carmen Díaz Rodríguez

Anirley Julio Osorio

Juan David Pacheco Mejía

Karen Liliana Parales Vera

Rolando Enrique Peñaloza Gualdrón

Diógenes Quintero Amaya

Anayisel Quintero

Gineth Rincón

Carlos Salcedo

Maira Alejandra Sánchez Criado

De manera paralela, el equipo de Diógenes Quintero publicó un mensaje en redes sociales en el que aseguró que no han logrado establecer contacto ni con el representante ni con su asistente, Natalia Acosta Salcedo.

Indicaron que los mensajes enviados aparecen como recibidos, pero no han tenido respuesta, y que la última ubicación registrada de sus teléfonos fue en el aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta antes del despegue. En el comunicado también pidieron prudencia mientras esperan información oficial sobre el vuelo Cúcuta–Ocaña.