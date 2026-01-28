Ella era Natalia Acosta, la joven asistente del congresista Diógenes Quintero

Natalia Acosta Salcedo era la asistente del representante a la Cámara Diógenes Quintero y una de las personas que viajaba en el vuelo de Satena que terminó en un trágico accidente en Norte de Santander.

Su nombre empezó a conocerse públicamente luego de que se confirmara que iba a bordo de la aeronave que cubría la ruta entre Cúcuta y Ocaña.

De acuerdo con la información disponible en su perfil profesional, Natalia era abogada y había trabajado en áreas relacionadas con asesorías jurídicas. En los últimos meses se desempeñaba como asesora del congresista Quintero, acompañándolo en actividades propias de su labor legislativa y en recorridos por municipios del departamento.



En su perfil personal se describía como una persona analítica y proactiva, con habilidades interpersonales destacadas y una actitud de colaboración permanente. También resaltaba su respeto por el trabajo en equipo y por la comunidad en general.



Quienes la conocían en el entorno político la identificaban como parte del grupo cercano del congresista, encargada de apoyar labores administrativas, organización de agenda y acompañamiento en actividades públicas. Su rol era clave dentro del equipo, especialmente en jornadas de trabajo en territorio.

El nombre de Natalia Acosta apareció en la lista divulgada por la campaña de Diógenes Quintero como una de las personas que viajaban en el avión siniestrado. Desde ese momento, familiares, amigos y conocidos comenzaron a enviar mensajes de condolencias y acompañamiento a sus seres queridos, al tiempo que se confirmaba la gravedad del hecho.

La aeronave en la que se transportaba prestaba servicio para la aerolínea Satena y cubría la ruta entre Cúcuta y Ocaña. En ella se movilizaban pasajeros vinculados a distintos sectores sociales y políticos de la región, entre ellos el propio congresista y otros líderes locales.

Las autoridades informaron que el avión fue localizado en una zona rural de difícil acceso en Norte de Santander y que ninguno de sus ocupantes logró sobrevivir. La noticia fue confirmada horas después de que se perdiera comunicación con la aeronave.