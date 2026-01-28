Hospital despide a reconocido médico cirujano y a su esposa; iban en el vuelo de Satena

El Hospital Emiro Quintero Cañizares confirmó la muerte del doctor Rolando Enrique Peñaloza Gualdrón, especialista en neurocirugía, y de su esposa, María del Carmen Díaz Rodríguez, quienes viajaban en el avión de Satena que se accidentó este miércoles en Norte de Santander.

La noticia fue divulgada mediante un mensaje institucional en el que la entidad expresó su dolor por la pérdida de uno de sus profesionales más reconocidos.

La E.S.E. Hospital Emiro Quintero Cañizares destacó que el doctor Peñaloza era un médico con amplia vocación de servicio y compromiso con sus pacientes. En su mensaje oficial, la institución aseguró que su labor dejó una huella profunda tanto en los usuarios como en el personal de salud que trabajó a su lado.



Señalaron que cada procedimiento, cada consulta y cada enseñanza compartida reflejaban su amor por la medicina y su responsabilidad profesional.



En el comunicado también se mencionó a su esposa, María del Carmen Díaz Rodríguez, quien lo acompañaba en el vuelo. El hospital envió un mensaje de solidaridad a sus familiares, amigos y a las demás familias afectadas por este hecho.

“Hoy su partida nos duele en lo más profundo, pero su legado seguirá vivo en los pasillos del hospital, en la gratitud de sus pacientes y en el recuerdo respetuoso de quienes tuvimos el privilegio de conocerlo”, indicó la institución.

A este pronunciamiento se sumó la Asociación Colombiana de Neurocirugía, que también lamentó la pérdida del especialista, resaltando su aporte al ejercicio médico y su calidad humana. Desde el gremio señalaron que la noticia generó impacto entre colegas de distintas regiones del país, quienes reconocían su trabajo clínico y su trayectoria profesional.

¿Cómo ocurrió en accidente de Satena en Norte de Santander?

El avión, que prestaba servicio para la aerolínea Satena, cubría la ruta entre Cúcuta y Ocaña cuando se perdió comunicación con la torre de control. De acuerdo con la información oficial, la aeronave se desplazaba por una zona montañosa entre los municipios de Ábrego y La Playa de Belén, en Norte de Santander. El trayecto entre ambas ciudades tiene una duración aproximada de 25 minutos.

Horas después de la desaparición, campesinos del sector reportaron el hallazgo de la aeronave en una zona rural de difícil acceso. Autoridades confirmaron que el avión se había accidentado y que no hubo sobrevivientes. En total viajaban 15 personas, entre pasajeros y tripulación.