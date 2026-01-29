Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: KAROL G EN CONCIERTO DE BAD BUNNY
RESCATE DE CUERPOS; AVIÓN SATENA
YELSID DESTAPA PERDIDA MILLONARIA
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Nación  / Imágenes del rescate de cuerpos de accidente de avión de Satena; así los encontraron

Imágenes del rescate de cuerpos de accidente de avión de Satena; así los encontraron

Tras la búsqueda aérea y terrestre, autoridades localizaron la aeronave de Satena y realizaron el rescate de los cuerpos en una zona rural en la vereda Curasica.

Rescate de cuerpos tras el accidente del avión de Satena
Rescate de cuerpos tras el accidente del avión de Satena
Foto: fotomontaje de La Kalle, fotos tomadas de redes sociales
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 29 de ene, 2026

El accidente del avión de Satena, en el departamento de Norte de Santander conmueve a Colombia, tras la desaparición de la aeronave durante un vuelo regional, equipos de rescate desarrollaron una operación compleja para recuperar los cuerpos de las víctimas en una zona rural de difícil acceso.

Las imágenes que circulan muestran momentos de las labores de descenso de los restos humanos y del fuselaje partido en medio de la vegetación, dejando en evidencia la magnitud del siniestro y las condiciones extremas en las que se debieron realizar los trabajos.

Puedes leer: Revelan primeras hipótesis de accidente del avión de Satena; un factor influyó

El vuelo, identificado como NSE 8849, cubría la ruta entre Cúcuta y Ocaña, con despegue desde el aeropuerto Camilo Daza poco antes del mediodía y un aterrizaje previsto para media hora más tarde. El avión, un Beechcraft 1900 con matrícula HK-4709, transportaba 13 pasajeros y dos miembros de la tripulación.

La última comunicación con la torre de control se dio minutos antes de que se perdiera contacto, dejando señalada la aeronave lista para iniciar descenso hacia Ocaña.

Te puede interesar:

  1. Revelan imágenes de ocupantes de avión Satena accidentado
    Revelan imágenes de ocupantes de avión Satena accidentado (imagen de referencia)
    /Foto: Satena
    Nación

    Revelan imágenes de ocupantes de avión Satena accidentado en Norte de Santander

  2. Polito del avión de Satena accidentado en Norte de Santander
    Polito del avión de Satena accidentado en Norte de Santander
    /Foto: redes sociales
    Nación

    Quiénes eran los pilotos del avión de Satena que se accidentó en Norte de Santander

¿Cómo fue el rescate del avión de Satena?

Una vez confirmado el accidente, Defensa Civil, bomberos y Cruz Roja organizaron un operativo nocturno de recuperación de cuerpos en el sector de Curasica, municipio de La Playa de Belén.

Debido a la topografía accidentada, con matorrales densos y pendientes pronunciadas, los rescatistas debieron descender manualmente por tramos complicados montañosos para llegar hasta los restos del avión y efectuar la extracción de las víctimas.

Las imágenes divulgadas en redes sociales revelan cuerpos embalados y transportados con el máximo cuidado en medio de la vegetación, además de zonas del fuselaje casi destrozado.

Publicidad

Según las autoridades, una vez recuperados, los cuerpos serán trasladados primero a la inspectora de Policía de La Playa de Belén y de allí hacia la ciudad de Cúcuta para los procedimientos forenses correspondientes.

Publicidad

Puedes ver: Ella era Natalia Acosta, la joven asistente del congresista Diógenes Quintero

¿Dónde encontraron a las víctimas del avión de Satena?

La aeronave fue localizada en zona rural del municipio de La Playa de Belén, en el departamento de Norte de Santander, gracias a la colaboración de habitantes del sector, quienes alertaron a las autoridades tras escuchar el impacto en el terreno montañoso.

Luego de la alerta, labores de búsqueda terrestre y aérea permitieron ubicar el sitio del siniestro. Las autoridades confirmaron que no existen sobrevivientes entre los 15 ocupantes.

Entre las víctimas se encuentran el representante a la Cámara Diógenes Quintero, un político comprometido con las zonas afectadas por el conflicto, el médico y candidato Carlos Salcedo, exconcejal de Ocaña, familiares de pasajeros y los dos tripulantes.

Lee también:

  1. Médico fallece en accidente de avión en Norte de Santander
    Médico fallece en accidente de avión en Norte de Santander
    /Foto: redes sociales
    Nación

    Hospital despide a reconocido médico cirujano y a su esposa; iban en el vuelo de Satena

  2. Dolorosos videos del avión siniestrado
    Dolorosos videos del avión siniestrado (imagen de referencia)
    /Foto: Satena
    Nación

    Dolorosos videos del avión siniestrado de Satena en Norte de Santander; en pedazos

La Aeronáutica Civil de Colombia abrió una investigación técnica para esclarecer las causas del accidente. Algunas hipótesis preliminares señalan que las condiciones meteorológicas adversas presentes en la región montañosa del Catatumbo y el posible agotamiento de combustible podrían haber influido en la pérdida de control del avión.

Sin embargo, las indagaciones seguirán para identificar factores técnicos que puedan explicar por qué la aeronave se estrelló sin reportar emergencias o maniobras desde la cabina.

El hecho generó reacciones en distintos sectores, con mensajes dirigidos a los familiares de las víctimas y pronunciamientos relacionados con la seguridad en los vuelos regionales.

Publicidad

Mira también: Avión de Satena se estrelló; no hay sobrevivientes

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Accidentes aéreos

Colombia

Santander

Cúcuta

Noticias