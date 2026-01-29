Imágenes del rescate de cuerpos de accidente de avión de Satena; así los encontraron

El accidente del avión de Satena, en el departamento de Norte de Santander conmueve a Colombia, tras la desaparición de la aeronave durante un vuelo regional, equipos de rescate desarrollaron una operación compleja para recuperar los cuerpos de las víctimas en una zona rural de difícil acceso.

Las imágenes que circulan muestran momentos de las labores de descenso de los restos humanos y del fuselaje partido en medio de la vegetación, dejando en evidencia la magnitud del siniestro y las condiciones extremas en las que se debieron realizar los trabajos.

El vuelo, identificado como NSE 8849, cubría la ruta entre Cúcuta y Ocaña, con despegue desde el aeropuerto Camilo Daza poco antes del mediodía y un aterrizaje previsto para media hora más tarde. El avión, un Beechcraft 1900 con matrícula HK-4709, transportaba 13 pasajeros y dos miembros de la tripulación.



La última comunicación con la torre de control se dio minutos antes de que se perdiera contacto, dejando señalada la aeronave lista para iniciar descenso hacia Ocaña.

¿Cómo fue el rescate del avión de Satena?

Una vez confirmado el accidente, Defensa Civil, bomberos y Cruz Roja organizaron un operativo nocturno de recuperación de cuerpos en el sector de Curasica, municipio de La Playa de Belén.

Debido a la topografía accidentada, con matorrales densos y pendientes pronunciadas, los rescatistas debieron descender manualmente por tramos complicados montañosos para llegar hasta los restos del avión y efectuar la extracción de las víctimas.

Las imágenes divulgadas en redes sociales revelan cuerpos embalados y transportados con el máximo cuidado en medio de la vegetación, además de zonas del fuselaje casi destrozado.

Según las autoridades, una vez recuperados, los cuerpos serán trasladados primero a la inspectora de Policía de La Playa de Belén y de allí hacia la ciudad de Cúcuta para los procedimientos forenses correspondientes.

🏔️ #NorteDeSantander Operativo de rescate en curso.



En una labor conjunta entre voluntarios, @BomberosCOL y la @cruzrojacol, se realiza en este momento el descenso con los cuerpos desde la zona del siniestro. La coordinación interinstitucional es clave para agilizar el proceso. pic.twitter.com/0Rm83eZpaA — DefensaCivilColombia (@DefensaCivilCo) January 29, 2026

¿Dónde encontraron a las víctimas del avión de Satena?

La aeronave fue localizada en zona rural del municipio de La Playa de Belén, en el departamento de Norte de Santander, gracias a la colaboración de habitantes del sector, quienes alertaron a las autoridades tras escuchar el impacto en el terreno montañoso.

Luego de la alerta, labores de búsqueda terrestre y aérea permitieron ubicar el sitio del siniestro. Las autoridades confirmaron que no existen sobrevivientes entre los 15 ocupantes.

Entre las víctimas se encuentran el representante a la Cámara Diógenes Quintero, un político comprometido con las zonas afectadas por el conflicto, el médico y candidato Carlos Salcedo, exconcejal de Ocaña, familiares de pasajeros y los dos tripulantes.

La Aeronáutica Civil de Colombia abrió una investigación técnica para esclarecer las causas del accidente. Algunas hipótesis preliminares señalan que las condiciones meteorológicas adversas presentes en la región montañosa del Catatumbo y el posible agotamiento de combustible podrían haber influido en la pérdida de control del avión.

Sin embargo, las indagaciones seguirán para identificar factores técnicos que puedan explicar por qué la aeronave se estrelló sin reportar emergencias o maniobras desde la cabina.

El hecho generó reacciones en distintos sectores, con mensajes dirigidos a los familiares de las víctimas y pronunciamientos relacionados con la seguridad en los vuelos regionales.

