Revelan primeras hipótesis de accidente del avión de Satena; un factor influyó

La Aeronáutica Civil entregó en la noche de este 28 de enero, la principal hipótesis sobre el accidente del avión de Satena en Norte de Santander, en donde no hubo ningún sobreviviente. Afirmando que esta se centra en las condiciones meteorológicas adversas que predominaban de manera permanente en el lugar del impacto.

Pese a esto, las autoridades afirmaron que hasta el momento no hay una conclusión oficial sobre este accidente. Sin embargo, menciona que la presencia de un clima hostil en la vereda Curasica, municipio de Playa de Belén, es el factor determinante que los investigadores analizan como causa del siniestro que dejó 15 personas fallecidas.

De acuerdo con el coronel Álvaro Bello, director técnico de investigación de accidentes de la Aeronáutica Civil, afirmó que: “Tenemos identificadas unas condiciones meteorológicas adversas permanentes en el sitio del impacto", informó el funcionario, señalando esta como la línea de investigación más sólida hasta el momento

Cabe destacar que el avión de Satena, un Beechcraft 1900 con matrícula HK4709, contaba con todos sus permisos de aeronavegabilidad certificados y avalados por la autoridad aérea, el mal tiempo habría dificultado la operación en una zona boscosa y de topografía compleja.



¿Cómo fue el accidente del avión de Satena?

Inicialmente, se conoció que el despegue del avión inició en el Aeropuerto Camilo Daza en Cúcuta a las 11:42 a. m. Mientras se conoció que su última comunicación con la torre de control fue a la 11:54 a. m. Desde ese momento no se volvió a recibir señal, debido a que tenía previsto aterrizar a las 12:05 p. m. en Ocaña.

Satena informó que, hacia las 2:00 de la tarde, la aeronave había agotado su tiempo de autonomía de vuelo y fue después de las 4 que se encontró los rastros del avión, en donde iba figuras políticas de la región como el representante a la Cámara Diógenes Quintero y el candidato Carlos Salcedo, ambos vinculados a las curules de paz.

Lista de las personas que viajaban en el avión de Satena

Natalia Cristina Acosta Salcedo

María Torcoroma Álvarez Barbosa

Maira Alejandra Avendaño Rincón

Maráa del Carmen Díaz Rodríguez

Anirley Julio Osorio

Juan David Pacheco Mejía

Karen Liliana Parales Vera

Rolando Enrique Peñaloza Gualdrón

Diógenes Quintero Amaya

Anayisel Quintero

Gineth Rincón

Carlos Salcedo

Maira Alejandra Sánchez Criado

Ante esto, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, expresó su solidaridad con las familias de los fallecidos, mientras los organismos de socorro continúan con el protocolo de recolección de evidencia factual para identificar otros factores contribuyentes que pudieron desencadenar la tragedia en medio de la tormenta.