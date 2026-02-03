Jóvenes que presten el servicio militar podrán acceder a un beneficio de dos meses

En 2026, los hombres colombianos que presten el servicio militar obligatorio podrán acceder a una reducción en el tiempo que deben servir si cumplen un requisito relacionado con su participación en las elecciones del país. Esta medida, que se basa en normas vigentes, introduce un incentivo para quienes ejercen su derecho al voto antes de iniciar el servicio.

Según lo dispuesto por la Ley 403 de 1997, modificada con el paso del tiempo, existe una figura que permite disminuir el tiempo de servicio militar para jóvenes que hayan participado en los comicios inmediatamente anteriores a su reclutamiento.

Este es el requisito clave para reducir dos meses del servicio militar en Colombia

Esta reducción se traduce en un beneficio concreto para quienes cumplan con el requisito electoral y posteriormente ingresen al servicio.



En términos prácticos, los jóvenes que hayan votado en las votaciones previas al reclutamiento podrán solicitar una rebaja de un (1) mes si son soldados bachilleres o auxiliares de policía bachiller, y hasta dos (2) meses si son soldados campesinos o soldados regulares.



Para adoptar este beneficio es necesario presentar el certificado electoral ante la entidad en la que se está prestando el servicio militar.

La duración estándar del servicio militar se establece en la Ley 2384 de 2024. Esta norma indica que, para quienes no tienen título de bachiller, el servicio obligatorio es de 18 meses, mientras que para quienes sí lo tienen, la duración es de 12 meses.

Con la reducción por voto, el tiempo total de servicio quedaría, por ejemplo, en 11 meses para un bachiller o en 16 meses para un soldado regular que haya votado en las elecciones.

Este año es especialmente relevante porque en 2026 Colombia tendrá al menos dos importantes jornadas electorales: las elecciones legislativas el 8 de marzo y la primera vuelta presidencial el 31 de mayo, con una posible segunda vuelta el 21 de junio.

La participación en estas votaciones sería la que permitiría a quienes posteriormente ingresen al servicio militar reclamar el beneficio de reducción de tiempo.

Para acceder a la rebaja, el recluta debe presentar su certificado electoral ante la entidad donde está prestando el servicio, lo que demostraría que efectivamente participó en los comicios anteriores a su reclutamiento.

Este requisito se implementa como parte de un sistema de incentivos que busca, entre otras cosas, promover la participación ciudadana y reconocer el ejercicio del voto antes del cumplimiento del deber militar.

Además de este beneficio, el servicio militar en Colombia sigue teniendo otras condiciones y estímulos que han cambiado en los últimos años. Por ejemplo, la bonificación mensual que reciben los jóvenes que prestan el servicio se ha ido ajustando con la legislación más reciente, y para 2026 se proyecta que estará alrededor de un salario mínimo legal mensual vigente.