Se prendió arbolito de Navidad, pero en llamas: niños y adultos salieron corriendo

Un momento que debía estar lleno de luces, música y celebración terminó generando tensión entre decenas de familias. Durante la ceremonia oficial de encendido del árbol de Navidad en el Jardín de San Vicente, en Bahía de Banderas, Nayarit, una chispa proveniente de fuegos artificiales alcanzó la estructura y provocó que el árbol se incendiara ante la mirada de los asistentes.

El hecho ocurrió en cuestión de segundos. Lo que comenzó como parte del espectáculo visual se transformó en una situación inesperada que obligó a reaccionar de inmediato.

Padres y madres tomaron a sus hijos, especialmente a los más pequeños, mientras las autoridades presentes activaban los protocolos necesarios para controlar la situación. A pesar del susto, no se reportaron personas lesionadas, dato que fue confirmado poco después por las autoridades estatales.

El gobernador de Nayarit, Héctor Javier Santana García, se pronunció a través de sus redes sociales para explicar lo ocurrido. Reconoció que el incidente generó tristeza y desánimo, sobre todo entre niñas y niños que esperaban vivir un momento especial propio de estas fechas. Incluso mencionó que su propia familia se encontraba entre quienes presenciaron lo sucedido, lo que hizo aún más cercano el impacto emocional del episodio.

Lejos de quedarse en el incidente, el mensaje del gobernador puso el foco en la respuesta que vino después. En un esfuerzo coordinado, el DIF estatal, las autoridades municipales, comerciantes de la zona y ciudadanos se unieron para reponer el árbol en tiempo récord. Según se informó, la nueva estructura fue instalada el mismo día, permitiendo que el espacio recuperara rápidamente su ambiente navideño.

Testigos del hecho comentaron que, aunque el momento fue tenso, la reacción de los equipos de apoyo evitó que la situación pasara a mayores. La organización posterior y la rapidez con la que se actuó también fueron resaltadas por asistentes, quienes destacaron el trabajo conjunto entre autoridades y comunidad.