Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO VIRAL
¿JUNIOR O TOLIMA?
DESAPARECIDA EN BARRANQUILLA
PELEA EN EL CONGRESO
HORÓSCOPO DEL DÍA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Sociedad  / Cinco cosas que debes sacar de tu casa antes de que termine 2025; bloquean tu dinero

Cinco cosas que debes sacar de tu casa antes de que termine 2025; bloquean tu dinero

Para atraer prosperidad en 2025, el Feng Shui recomienda una limpieza energética del hogar, eliminando objetos que bloquean el chi y frenan bienestar emocional económico.

Cinco cosas que debes sacar de tu casa antes de que termine 2025; bloquean tu dinero
Cinco cosas que debes sacar de tu casa antes de que termine 2025
Foto: labs.google y Getty Images
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 16 de dic, 2025

El Feng Shui es mucho más que una simple decoración; es una disciplina que busca armonizar los espacios para mejorar el bienestar general. Esta filosofía subraya que la manera en que disponemos las cosas en nuestro hogar incide directamente en el flujo energético.

Cuando la energía vital (chi) está organizada y armonizada, se garantiza una mejoría general que no solo beneficia el estado físico y emocional, sino que también atrae la abundancia y la prosperidad.

Puedes leer: Profesor Salomón revela a qué santo hay que orarle para conseguir casa propia

Dado que pasamos gran parte del tiempo en casa y en el trabajo, es crucial que estos espacios estén dispuestos de manera que nos potencien y nos mantengan motivados.

El simple acto de eliminar el desorden y los objetos fuera de lugar bloquea el flujo del chi. Para asegurar que las nuevas oportunidades puedan entrar, la recomendación es deshacerse de ciertas acumulaciones innecesarias o dañadas.

Te puede interesar

  1. Novena de Navidad
    Manera correcta de hacer la Novena de Navidad para tener trabajo en 2026
    Foto: imagen de referencia generada por ImageFX
    Sociedad

    Novena de Navidad: así debes rezarla para buen trabajo y dinero en 2026

  2. Baba Vanga, vidente
    Profecía de Baba Vanga revive con paso del misterioso objeto 3l/ATLAS
    Foto: redes sociales, ImageFX
    Virales

    El misterioso objeto que podría cumplir una profecía de Baba Vanga antes de 2026

Cinco cosas que bloquean la abundancia en tu casa

  1. El primer elemento que debe salir de su vivienda son los objetos rotos o dañados. Estos artículos no son meramente inútiles; el Feng Shui les asigna un simbolismo de energía fragmentada.
    Si conservas un espejo roto, una vajilla astillada o cualquier artículo que "ya no tiene remedio", está atrayendo conflictos y bloqueos a su vida, lo cual puede manifestarse en tensiones personales y estancamiento profesional. Para que la energía fluya sin interrupciones, si un objeto no tiene reparación, la mejor decisión es despedirse de él.
    Adiós a los espejos grasientos: dos trucos caseros poco conocidos
    Adiós a los espejos grasientos: dos trucos caseros poco conocidos
    Foto: Creada con ChatGPT
  2. Esas prendas que permanecen olvidadas en el fondo del armario representan un potente foco de energía estancada. La ropa desgastada o aquella que simplemente ya no utiliza tiene un impacto negativo en la vitalidad de su hogar.
    Este estancamiento puede ser un obstáculo invisible que impide que nuevas oportunidades lleguen a usted. Para dar espacio a energías frescas que favorezcan el crecimiento y la llegada de la prosperidad en el nuevo año, se aconseja limpiar profundamente el clóset.
  3. Un error común que obstaculiza el avance en el hogar es mantener relojes que no funcionan. Un reloj detenido es más que un simple objeto inútil; es un poderoso símbolo de tiempo estancado.
    Reloj referencia
    Reloj apocalíptico retrocede 100 segundos antes de la media noche
    / Foto: Pixabay
    Este simbolismo tiene reflejos directos en aspectos esenciales de la vida, como las metas personales, las relaciones y el trabajo. Si busca avanzar con claridad y restablecer el flujo energético para que sus proyectos despeguen antes de 2025, es imperativo repararlos o deshacerse de ellos.

  4. Nuestra historia emocional se guarda muchas veces en objetos, pero retener recuerdos negativos puede ser perjudicial. Las fotografías, cartas o regalos que traen a la mente momentos o etapas tristes, o que están vinculados a relaciones que ya no aportan valor, influyen negativamente en la vibración del hogar.

    Puedes leer: Ritual para atraer abundancia con el ángel Nativito, según el Profesor Salomón

    Retener estos objetos es una forma de anclarse emocionalmente a la tristeza o al pasado. Para que su ambiente sea más armonioso y atraiga positividad, se debe cambiar estos elementos por otros que inspiren gratitud y felicidad.

  5. La salud de las plantas en su hogar es un indicador de la salud de su energía vital. Las plantas secas o deterioradas representan específicamente energía muerta.
    Este es el truco efectivo para que tus plantas puedan crecer: No es ni huevo ni plátano
    Trucos para el cuidado de las plantas
    Foto: creada por ChatGPT

    Te puede interesar

    1. Horóscopo 2026 para Tauro, Virgo y Capricornio; deben corregir este error los signos tierra
      Horóscopo 2026 para Tauro, Virgo y Capricornio; deben corregir este error los signos tierra
      Foto: Labs.google
      Horóscopo

      Horóscopo 2026 para Tauro, Virgo y Capricornio; deben corregir este error los signos tierra

    2. Profesor Salomón da 2 rituales para atraer dinero en 2026;
      Profesor Salomón da 2 rituales para atraer dinero en 2026;
      Foto: La Kalle y Getty Images
      Horóscopo

      Profesor Salomón da 2 rituales para atraer dinero en 2026; se hacen antes de medianoche

    De manera similar, aunque son decorativas, las plantas artificiales que se encuentran en mal estado también bloquean el flujo vital del espacio. Si su objetivo es revitalizar su entorno y atraer la prosperidad antes del fin del año, es crucial deshacerse de esta vegetación deteriorada.
    En su lugar, el Feng Shui recomienda optar por vegetación natural y saludable, como las plantas de hojas redondeadas (por ejemplo, la planta del dinero o el bambú de la suerte), ya que simbolizan el crecimiento y purifican el ambiente.

Comenzar el 2025 con un entorno doméstico que esté completamente ordenado y libre de energías negativas puede ser el cambio transformador que necesita para atraer la abundancia.

La limpieza de estos cinco elementos permite que el chi fluya libremente, lo que a su vez estimula la motivación y permite que lleguen nuevas oportunidades. Un hogar despejado es como una caja fuerte abierta, lista para recibir prosperidad.

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Limpieza de hogar

Consejos del hogar