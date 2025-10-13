DJ Exotic saca los trapitos al sol sobre el video polémico de Marcela Reyes

Uno de los temas que generó mucha controversia en su momento fue la tensión que protagonizaron DJ Exotic y Marcela Reyes, al difundirse un video de esta última pateando una puerta del apartamento de su pareja en aquel tiempo. Donde se afirmó que hubo una infidelidad.

Sin embargo, DJ Exotic participó en el programa de variedades de La Red, y se volvió a referir a lo sucedido con dicho video. Inicialmente, el artista dio a conocer su propia versión sobre las cosas, además cuestionó la forma como los medios de comunicación entregan este tipo de noticias.

“Dejé que los medios, pues, sí, como siempre, hablaran lo que ellos quisieran. La que salía a hablar mucho es mi exmujer, pero sí me gustaría aclarar desde mi punto de vista lo que yo pienso que fue”, expresó durante el programa, según La Red, donde además aseguró que en ese momento la relación con Marcela Reyes ya había terminado.

“Cuando ella llega a patear la puerta, yo ya llevaba más o menos veinte días por fuera de la casa, ya se habían acabado las cosas y en esos días ella como que se emborrachó; mi exmujer, y decidió llevarse un grupito de amigos, hacer el show, pues el de la puerta y volver eso viral. Y así, eso fue lo que pasó. Y decidió hacerlo. Ella es muy inteligente”. Explicó DJ Exotic para la red.

¿Qué ocurrió con ese video entre DJ Exotic y Marcela Reyes?

Recordemos que en el video publicado años atrás se puede ver a Marcela Reyes pateando la puerta del domicilio de DJ Exotic, con el fin de buscar respuesta sobre una infidelidad que hubo por parte de este último. Situación que generó un punto de quiebre entre ambos artistas.

Después de esto, según comentó Marcela Reyes, explicó que esta situación le causó mucho dolor, dado que hubo una amiga de ella involucrada. Pese a esto, ambos siguieron con sus carreras profesionales. Cabe destacar que los dos tuvieron un momento complicado, tras el atentado que sufrió DJ Exotic, lo que reactivó la comunicación de los dos.

Sin embargo, DJ Exotic finalizó su intervención en la red poniendo en duda la reacción de Marcela Reyes, teniendo en cuenta que esta supo que al momento de la grabación de este video, ya los dos no se encontraban en una relación sentimental y solo usar dicha situación para convertirse en viral.

