Marcela Reyes revela amenazas contra su hijo tras muerte de B King: “Sabemos dónde está”

La DJ y empresaria Marcela Reyes atraviesa días de miedo e incertidumbre tras recibir mensajes amenazantes en los que no solo la mencionan a ella, sino también a su hijo, Valentino. Las intimidaciones comenzaron justo cuando se conoció la desaparición de su exesposo, Bayron Sánchez, más conocido como B King, quien fue hallado sin vida en México junto al también artista Regio Clown.

En entrevista con La Red, Marcela relató cómo se enteró de los mensajes que desataron su preocupación. “Cuando reportan a Bayron desaparecido el domingo, yo cojo el teléfono y veo un mensaje. Yo dije: ‘Bayron está vivo’, porque yo veo el número. Cuando entré al mensaje decía: ‘devuélvelo, asesina, ya sabemos dónde está Valentino, te lo vamos a coger’”, contó la DJ.

Reyes aseguró que ese fue solo el primero de varios mensajes intimidatorios que recibió desde un número con el que solía comunicarse con B King. Ante la gravedad de las amenazas, decidió poner el caso en manos de sus abogados. “Ya estoy con mis abogados en ese proceso porque Valentino está sin colegio en este momento, yo estoy intranquila”, explicó.

Marcela Reyes dice que tomará acciones contra quienes la acusan

La artista insistió en que no se siente segura y que su mayor preocupación es la integridad del menor. “Esto no puede quedarse impune. No me han contactado, pero desde el primer día yo he etiquetado a la presidenta de México”, afirmó, al pedir que las autoridades de ambos países investiguen a fondo.

Además, denunció que también ha sido blanco de acusaciones sin sustento en redes sociales y medios digitales. “También fueron demandadas 40 personas, entre medios de comunicación e influenciadores, porque una cosa es dar opinión, pero otra cosa es acusar sin pruebas en un tema tan delicado”, precisó.

Marcela Reyes busca ahora proteger a su hijo y retomar la calma, mientras las autoridades avanzan en las investigaciones sobre el caso de B King y las amenazas que la DJ asegura haber recibido desde el mismo número con el que antes hablaba con su exesposo.

Publicidad

Video que te puede interesar: Le quitan la vida al estilista de Ángela Aguilar en la misma zona de B King y Regio Clown