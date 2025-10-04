Marcela Reyes rompe silencio y expone demanda que B King le había puesto: "Por violencia"

El fallecimiento del músico urbano B King en México, junto a DJ Regio Clown, ha mantenido a la opinión pública en vilo. En medio del dolor y la especulación mediática, su exesposa, la DJ y empresaria Marcela Reyes, decidió romper el silencio ante las cámaras de La Red, abordando rumores, amenazas, y los problemas legales que existían entre ellos.

Reyes, quien estuvo casada con B King (Byron Sánchez) durante siete años, confesó que la desaparición de su exmarido la tomó por absoluta sorpresa, e incluso pensó que iba a aparecer hasta el último momento.

Puedes leer: Así luce la casa implicada en el caso B King; más de 2.000 metros cuadrados y jacuzzi



Uno de los detalles más impactantes que la mujer confirmó durante la conversación fue que Byron Sánchez la había demandado por "violencia intrafamiliar".

Este hecho, desconocido para muchos, fue considerado "relevante" por la DJ, dado el contexto de las confrontaciones públicas que ambos sostenían en redes sociales, lo cual la llevó a iniciar acciones legales en su contra.



Reyes también se refirió al polémico mensaje en el que B King la responsabilizaba por lo que pudiera sucederle.

La DJ aclaró que dicho mensaje fue redactado por ella y su equipo, pero aseguró que su intención no era amenazar, sino "un mensaje de cordialidad, no de agresión", buscando detener la intensa guerra mediática que se había desatado tras su separación.

Publicidad

El conflicto público se originó luego de una ruptura dolorosa. Aunque Reyes estaba convencida de que Byron regresaría, al enterarse de que él estaba en Miami con otra mujer a través de redes, reaccionó públicamente, dando inicio a la batalla en línea.

Puedes leer: Así fue la trampa que le pusieron a B King y Regio Clown para matarlos; ¿vendían tusi?

Publicidad

A pesar de la tensión, los problemas legales y los enfrentamientos en internet, Reyes reveló una verdad conmovedora sobre el final de su relación. La empresaria aseguró que, con el tiempo, ambos retomaron la comunicación y se perdonaron.

Según Reyes, la situación se hizo menos tensa y, de hecho, el 9 de mayo, B King la buscó. Fue mediante chats de WhatsApp que la expareja coordinó su divorcio.

No obstante, la DJ lamenta profundamente que este perdón mutuo no se hiciera público.

"Desafortunadamente ninguno de los dos mostró que nos perdonamos", explicó.

Habían acordado que B King saldría en algún momento a aclarar las cosas, pero él se rehusó en ese instante, pues no quería beneficiar a la pareja actual de Reyes, y la aclaración jamás pudo materializarse.

Mientras asimila la tragedia de su exesposo —lamentando que "estuvo en el momento equivocado con la persona equivocada"—, Marcela Reyes se encuentra enfrascada en sus propias batallas legales.

Publicidad

Junto a sus abogados, ha interpuesto demandas contra unas 40 personas, incluyendo influenciadores y diversos medios de comunicación. La empresaria enfatizó que existe una clara diferencia entre dar una opinión y realizar acusaciones sin fundamento tras la tragedia.

Finalmente, Reyes reiteró que, aunque las autoridades no se han comunicado con ella, tiene toda la disposición de colaborar en el momento en que sea requerida.

Publicidad

Todo esto lo contó en la siguiente entrevista: