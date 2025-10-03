Desgarradora despedida de 'Riqueza', la perra de B King en medio del entierro del artista

El 2 de octubre Medellín fue escenario de un homenaje cargado de nostalgia y tristeza tras la partida de Bayron Sánchez, conocido en la industria musical como B King. El cantante había viajado a México para un concierto y días después fue hallado sin vida, noticia que estremeció a sus seguidores y colegas del género urbano.

La capital antioqueña recibió a decenas de personas vestidas de blanco que llegaron a despedir al artista en medio de cantos, recuerdos y mensajes de apoyo a la familia. El evento se desarrolló como un tributo a la carrera del intérprete, donde se destacaron sus logros y se recordaron momentos que lo llevaron a ser reconocido dentro del reguetón colombiano.

Durante la ceremonia se conocieron las primeras imágenes del entierro, que rápidamente fueron compartidas en redes sociales. Una de ellas generó especial conmoción: la presencia de su perra, llamada ‘Riqueza’, al lado del ataúd, un instante que reflejó la fidelidad de la mascota y que se convirtió en el símbolo más recordado de la despedida.



La fotografía fue publicada por su hermana, Stefanía Agudelo, en su cuenta de Instagram. En medio de varios videos del homenaje, ella compartió la instantánea que acompañó con un mensaje que se viralizó: “Su bebé hasta el final acompañándolo. Los perros son nuestros ángeles. Vuela alto, Byron, te extrañaremos.”

El acto en Medellín también reunió a colegas de la música urbana, quienes resaltaron el talento del artista y la huella que dejó en el género. Con flores, canciones y palabras de despedida, se recordó la trayectoria de B King y se acompañó a su círculo cercano en medio del dolor por su partida.

La imagen de ‘Riqueza’ que conmovió a todos

La foto de la perra junto al ataúd se convirtió en uno de los momentos más compartidos de la despedida. La lealtad de ‘Riqueza’, inmortalizada en redes sociales, provocó cientos de reacciones en poco tiempo y fue interpretada como una muestra del vínculo especial que tenía con B King.

Los asistentes al homenaje relataron que la mascota no se despegó en ningún momento y que incluso parecía percibir el ambiente solemne del lugar. Su presencia añadió un componente inesperado de emotividad al acto, generando un silencio profundo cuando fue vista al lado del féretro.

Los videos y fotos difundidos en Instagram y otras plataformas hicieron que el nombre de ‘Riqueza’ se volviera tendencia. Para los fanáticos del artista, la escena representó una de las postales más duras de la despedida, al punto que fue recordada más que muchos de los demás detalles del homenaje.