Se rompió el cielo: fuertes truenos y lluvias causan temor en Bogotá; videos

La noche de este miércoles 23 de octubre, Bogotá se estremeció bajo una tormenta eléctrica que dejó a muchos ciudadanos sorprendidos y con algo de temor. Los fuertes truenos, relámpagos continuos y lluvias torrenciales fueron los protagonistas de una noche que rápidamente se volvió tendencia en redes sociales.

Videos captados desde distintas localidades de la capital —como Suba, Engativá, Kennedy y Chapinero— muestran el cielo completamente iluminado por los rayos y el sonido ensordecedor de los truenos que parecían romper el cielo. En algunos sectores, los bogotanos aseguraron que las ventanas vibraron por la fuerza de las descargas eléctricas.

De acuerdo con el sistema de alerta de Bogotá, @IDIGER, a esta hora llueve en las localidades de: Suba, Ciudad Bolívar, Chapinero, Engativá, San Critobal Sur, Kennedy.

Las autoridades recordaron que durante estos eventos es importante conducir con precaución, ya que la lluvia puede reducir la visibilidad y el piso húmedo puede afectar la capacidad de frenado.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) había advertido sobre lluvias y tormentas eléctricas para esta semana, pero la intensidad registrada la noche del miércoles tomó por sorpresa a muchos. Algunos barrios también reportaron cortes momentáneos de energía y calles inundadas por la acumulación de agua, aunque hasta el momento no se han presentado emergencias graves.

En redes sociales, cientos de usuarios compartieron imágenes del fenómeno con mensajes como “parecía que el cielo se partía en dos” y “nunca había escuchado truenos así en Bogotá”.

Los videos del fenómeno se hicieron virales en X (antes Twitter), Instagram y TikTok, donde los capitalinos dejaron claro que la tormenta de esta noche no pasó desapercibida.