Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
¿IMPUESTO POR BRE-B?
CASO BABY DEMONI: NUEVOS DETALLES
NEQUI SIN SERVICIO
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Se rompió el cielo: fuertes truenos y lluvias causan temor en Bogotá; videos

Se rompió el cielo: fuertes truenos y lluvias causan temor en Bogotá; videos

La noche del 23 de octubre, una intensa tormenta con relámpagos y truenos estremeció a Bogotá. El fenómeno dejó impactantes videos que se hicieron virales en redes sociales.

Fuertes truenos y lluvias sorprenden a Bogotá: así se vivió la tormenta del 23 de octubre
Fuertes truenos y lluvias sorprenden a Bogotá: así se vivió la tormenta del 23 de octubre
/Foto: IDIGER
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 23 de oct, 2025