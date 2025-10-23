Ladrón fue atrapado por 'paloterapeutas' tras intentar huir en su motocicleta

El barrio Galerías de Bogotá volvió a ser tendencia en redes sociales este 23 de octubre luego de que circularan videos de un hombre que fue capturado por un grupo de “paloterapeutas”, término con el que en internet suelen referirse a ciudadanos que intervienen directamente ante casos de inseguridad.

Según los reportes iniciales, el sujeto habría quitado un celular en la zona, pero su intento de escape terminó mal. Aunque alcanzó a subirse a su motocicleta y avanzar unos metros, perdió el equilibrio y cayó al asfalto, momento que fue aprovechado por varias personas del sector para retenerlo.

En los videos, que se difundieron rápidamente en plataformas como X (antes Twitter) y TikTok, se observa cómo varios ciudadanos se acercan al hombre mientras otros intentan detener la moto. Acto seguido, un grupo lo rodea y comienzan a aplicarle lo que algunos usuarios llamaron “paloterapia”, un término que ha ganado popularidad en redes para describir este tipo de acciones ciudadanas frente a la delincuencia.

Las imágenes, aunque no muestran el rostro del capturado con claridad, dejan ver que varios curiosos observaban la escena mientras otros grababan con sus celulares. Pocos minutos después, algunos testigos aseguraron que llegó una patrulla de la Policía, pero hasta el momento no se ha confirmado la identidad del detenido ni su estado actual.

Debate sobre uso de "justicia por mano propia"

Lo ocurrido ha despertado nuevamente el debate sobre la inseguridad en Bogotá y la decisión de algunos ciudadanos de tomar la justicia por mano propia. En los últimos meses, varios casos similares se han vuelto virales, donde los llamados “paloterapeutas” intervienen antes que las autoridades.

La Policía Metropolitana de Bogotá ha reiterado en distintos comunicados que este tipo de reacciones puede generar consecuencias legales para quienes las realizan. “Entendemos el malestar ciudadano frente a la delincuencia, pero es importante evitar los actos de agresión. Ante cualquier situación sospechosa o delito, la ciudadanía debe comunicarse de inmediato a la línea 123”, ha expresado la institución en varias ocasiones.

Vecinos del sector manifestaron su cansancio por la constante inseguridad en Galerías, una zona concurrida por estudiantes y comerciantes. Algunos afirmaron que los robos a celulares son frecuentes, mientras que otros aseguraron que, aunque entienden el enojo de la comunidad, lo ideal sería esperar la respuesta de las autoridades.

Por ahora, se desconoce si el hombre fue trasladado a un centro médico o si permanece bajo custodia policial. Lo cierto es que las imágenes continúan circulando y generando reacciones divididas en redes sociales: unos aplauden la acción ciudadana, mientras que otros critican el riesgo de que estas intervenciones terminen en hechos más graves.

La Kalle se abstiene de publicar las imágenes en este artículo por contener contenido sensible. Sin embargo, si deseas ver el momento exacto de lo ocurrido en Galerías, puedes hacerlo bajo tu responsabilidad en EN EST LINK , ya que las escenas podrían resultar impactantes para algunas personas.