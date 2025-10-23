Ladrones se llevaron toda la comida de un jardín infantil y dejaron nota: "Sin rencores"

El corregimiento Santa Rita, en el municipio de Andes (Antioquia), amaneció con una noticia que generó indignación entre los habitantes. Durante la noche del 21 de octubre, unos ladrones ingresaron al Centro de Desarrollo Infantil (CDI) del ICBF y se llevaron toda la comida destinada a los niños del jardín. Pero lo más sorprendente no fue el robo, sino lo que dejaron atrás: un mensaje en el tablero y un curioso “regalo” que parecía una burla.

De acuerdo con el reporte de la comunidad, los delincuentes aprovecharon la oscuridad de la noche para entrar al centro, romper los seguros y llevarse todos los alimentos almacenados. Lo robado incluía productos básicos con los que se preparaban los almuerzos y meriendas de los pequeños. Lo más grave es que el CDI tuvo que suspender las actividades del día siguiente para poder limpiar y revisar la seguridad del sitio.

El ICBF confirmó que este no fue el primer robo en el centro. Días atrás, ya se habían llevado implementos de aseo y artículos de cuidado personal donados por la comunidad. “El Centro ya había sido objeto de otro hurto, en el cual se llevaron implementos de aseo y artículos de cuidado personal, los cuales habían sido donados generosamente por una persona del corregimiento”, explicó la institución.

El nuevo ataque, sin embargo, dejó un toque más provocador. En el tablero principal del salón, los ladrones escribieron un mensaje que llamó la atención de todos:

“Sin rencores, disculpen la molestia. Todos somos hijos de Dios, tenemos hambre, lo sentimos de corazón. Dios los bendiga. Atentamente: ‘Los Gatos’, Sta. Inés”.

El mensaje, con tono casi de disculpa, generó molestia entre los habitantes, quienes no solo rechazaron el robo, sino también la manera en que los responsables intentaron justificarlo. Lo que más indignó fue que, junto a las palabras, los delincuentes dejaron una máscara de gato, como si se tratara de una firma para marcar su “obra”.

La Junta de Acción Comunal del corregimiento publicó un comunicado en el que lamentó lo sucedido y exigió mayor presencia de las autoridades. “Estos actos atentan contra el bienestar colectivo y deterioran el esfuerzo de quienes día a día trabajan por el desarrollo de nuestra comunidad”, señalaron.

Esto se sabe sobre la identidad de los responsables

La situación ha despertado preocupación, especialmente porque el CDI es uno de los espacios más importantes para la primera infancia en la zona rural. Cada día, decenas de niños asisten allí para recibir atención, alimentación y acompañamiento pedagógico. Con este nuevo incidente, el funcionamiento del lugar quedó temporalmente afectado, mientras se adelantan labores de limpieza y control.

Aunque aún no hay información sobre la identidad de los responsables, la Policía inició las investigaciones para esclarecer el hecho. Los habitantes del corregimiento esperan que se logre dar con el paradero de los responsables, pues no es la primera vez que un robo afecta directamente a los niños del sector.

La comunidad de Santa Rita pide más seguridad en la zona y apoyo de las autoridades para evitar que este tipo de situaciones se repitan. Por ahora, lo que queda es la molestia generalizada y la incertidumbre sobre cómo repondrán los alimentos que eran esenciales para los menores.