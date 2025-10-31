Discoteca en Cali rompe el silencio sobre reto que le costó la vida a María José Ardila

El caso de María José Ardila, la joven de 23 años que perdió la vida tras participar en un reto de licor dentro de una discoteca en Cali, sigue generando conmoción.

Según las primeras versiones, la dinámica del reto consistía en consumir varias tragos de alcohol en pocos minutos. La joven perdió el conocimiento en el lugar y, pese a ser trasladada a un hospital, no logró sobrevivir.

¿Qué dijo en el comunicado el bar donde sucedió el caso de María José Ardila?

Ante la indignación ciudadana y los señalamientos en redes sociales, Sagsa Bar, sitio donde se desarrolló el reto, rompió el silencio y emitió un comunicado oficial, en un texto que fue publicado por medio de sus redes sociales, el establecimiento expresó su “profunda tristeza” por lo ocurrido y manifestó su solidaridad con la familia de María José Ardila.



Además, aseguró que está en disposición de colaborar con las autoridades competentes para esclarecer lo sucedido.

Aunque el bar se pronunció, familiares y ciudadanos cuestionaron su actuación durante la emergencia. El padre de la víctima, Andrés Ardila, denunció que su hija no recibió atención oportuna, lo que habría sido determinante en el desenlace.

También aseguró que el lugar no contaba con personal médico ni protocolos de emergencia, lo que intensificó el debate público.

¿Cuál fue el mensaje de Asobares Valle del Cauca por el caso de María José Ardila?

Por su parte, Asobares Valle del Cauca también se pronunció sobre este hecho desafortunado. Su presidente, Manuel Pineda, expresó su solidaridad con la familia de María José Ardila y con el establecimiento involucrado, afirmando que se ha mantenido comunicación con los administradores del bar.

“Queremos enviar un mensaje a todos los ciudadanos para que no participen en actividades virales que pongan en riesgo su vida. Este es un hecho lamentable que nos obliga a reforzar la prevención y el consumo responsable”, señaló Pineda.

Adicional a esto, Pineda expresó: “Decirles a todos que vamos a seguir, desde el gremio, trabajando en capacitar en primeros auxilios a todo el personal que tenemos en los diferentes establecimientos y que vamos a seguir trabajando en campañas de consumo responsable”. Con estas palabras, el dirigente subrayó el compromiso del sector con la prevención y la seguridad en los espacios de entretenimiento nocturno de Cali.

De igual manera, los empleados tendrán capacitaciones en primeros auxilios, estas campañas de consumo responsable buscan no solo prevenir situaciones similares, sino también crear conciencia entre los trabajadores y clientes sobre los riesgos del exceso de alcohol.

