Discoteca en Cali aumentó $500.000 al premio tras la muerte de María José

Discoteca en Cali aumentó $500.000 al premio tras la muerte de María José

María José Ardila, una joven de 23 años, perdió la vida en Cali tras un reto con licor en una discoteca. Su padre contó los detalles y exigió justicia.