Discoteca en Cali aumentó $500.000 al premio tras la muerte de María José

María José Ardila, una joven de 23 años, perdió la vida luego de aceptar un reto con licor dentro de una reconocida discoteca de Cali. El padre de la joven, Andrés Ardila, rompió el silencio y contó cómo un juego aparentemente inofensivo terminó arrebatándole a su hija.

Según relató en entrevista con Noticias Caracol, María José había salido con dos de sus amigas a festejar el cumpleaños de una de ellas.

“Primero fueron a comer, luego decidieron pasar por una discoteca muy conocida. Allí les ofrecieron participar en un reto por un premio de $1.500.000. Tenían que beber una cantidad absurda de licor”, explicó el padre.

El desafío, según lo que alcanzó a contar, consistía en tomar una cerveza a fondo blanco, luego trece segundos de una botella de aguardiente, ocho shots de tequila y un coctel oscuro que, según las amigas, fue el último trago que alcanzó a probar María José.

“Ella dijo que sabía horrible, y a los pocos segundos perdió el conocimiento”, relató con voz entrecortada.

La joven se desmayó frente a todos, pero, de acuerdo con su familia, nadie sabía cómo actuar. No había paramédicos, ambulancias, ni siquiera un protocolo básico de emergencia.

“Se vomitó, broncoaspiró y dejó de respirar. Nadie supo qué hacer. No la llevaron al hospital, la dejaron tirada esperando que reaccionara”, contó su padre con impotencia.

María José Ardila fallece tras reto en discoteca en Cali Foto: redes sociales de María José Ardila

Fueron sus amigas quienes, desesperadas, intentaron buscar ayuda. “Salieron del lugar con ella, intentaron tomar un taxi, pero los conductores pensaron que estaba borracha y no quisieron recogerlas. Llamaron a un amigo que vivía cerca, él las ayudó y la llevaron al hospital”, recordó.

Andrés Ardila llegó al centro médico y vivió la peor escena de su vida. “Cuando llegué, la estaban reanimando. La vi morir tres veces. La revivieron, la entubaron, oramos, pero su cerebro estuvo sin oxígeno más de tres minutos. Quedó en muerte cerebral y después de dos días en la UCI no hubo nada que hacer”, contó con profundo dolor.

Discoteca de Cali aumenta el premio tras caso de María José

En diálogo con RCN, Andrés Ardila reveló un detalle que generó aún más indignación: después de la muerte de su hija, el bar habría aumentado el valor del premio y continuó promocionando el reto para el fin de semana siguiente, en plena celebración de Halloween.

“Le aumentaron 500.000 pesos al premio… después de que mi hija murió”, dijo con la voz quebrada. Contó que el reto seguía circulando en las redes del negocio, esta vez con un incentivo de dos millones de pesos. “No entiendo cómo pueden seguir jugando con la vida de la gente”, expresó.

María José dejó una bebé de apenas 10 meses. Su familia asegura que la discoteca no contaba con protocolos de emergencia, ni personal médico ni ambulancia. “Si hubieran tenido un paramédico, mi hija estaría viva”, afirmó su padre.