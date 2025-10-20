Reconocido actor es encontrado en situación de calle; lo habían dado por muerto

El mundo del entretenimiento quedó sorprendido luego de que se viralizara un video en el que aparece Alejandro Landero, recordado actor de Televisa, viviendo en situación de calle en la colonia Condesa, en Ciudad de México. El intérprete, quien alcanzó fama en las décadas de los 80 y 90 por sus papeles en exitosas telenovelas, fue visto junto a sus fieles compañeros: tres gatos y una perrita, con quienes se rehúsa a separarse.

Landero, quien dio vida a Rigoberto, el amigo y eterno enamorado de Rosa García (interpretada por Verónica Castro) en la icónica telenovela Rosa Salvaje, se convirtió en una figura muy reconocida en la televisión mexicana y latinoamericana. Su rostro fue habitual en producciones de Televisa como Bianca Vidal (1982), Principessa (1984), Vivir un poco (1985), Monte Calvario (1986), Pasión y Poder (1988-1989), Un rostro en mi pasado (1989) y Entre la vida y la muerte (1993), entre otras.

Puedes leer: Fallece reconocido y querido periodista deportivo; estuvo en cuatro mundiales de fútbol



Sin embargo, tras su última aparición televisiva en los años 90, el actor desapareció del ojo público. Su ausencia generó todo tipo de especulaciones, e incluso durante la pandemia circularon rumores sobre su fallecimiento. En 2021, el propio Landero desmintió esa versión, aclarando que seguía con vida, aunque alejado del medio artístico.

El reciente video difundido por residentes de la colonia Condesa muestra al actor caminando con sus mascotas y cargando algunas pertenencias. Las imágenes rápidamente se viralizaron y provocaron conmoción entre los usuarios, quienes expresaron su preocupación y pidieron apoyo para que el artista reciba ayuda y pueda tener un lugar donde vivir.

Los vecinos que compartieron el video aseguraron que Landero se encuentra en una situación difícil, pero mantiene una actitud tranquila y amorosa con sus animales. En redes sociales circuló un mensaje donde se lee:

Publicidad

“Ayuda. El vecino actor Alejandro Landeros se quedó sin trabajo y está en situación de calle con sus tres gaticos y su perrita, a los que no quiere abandonar. Él busca albergue por un mes. Está en Mazatlán, entre Juan de la Barrera y Agustín Melgar, frente al edificio Condesa”.

El caso generó solidaridad en redes, donde muchas personas recordaron su talento y su participación en Rosa Salvaje, una de las novelas más vistas de su época. En las imágenes recientes, el actor luce con una melena canosa y larga, muy distinta a la imagen juvenil con la que el público lo conoció, pero se muestra siempre acompañado de sus animales, quienes se han convertido en su única familia.

Publicidad

Puedes leer: El recordado actor de Padres e Hijos que murió tras pedir la eutanasia; tenía 26 años

Alejandro Landero, actor de Rosa Salvaje, fue encontrado en situación de calle /Foto: Rosa Salvaje

¿Por qué el actor está en situación de calle?

De acuerdo con información de medios mexicanos, Alejandro Landero habría enfrentado problemas de salud asociados al Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) y al autismo, lo que habría afectado su estabilidad laboral y personal.

Además de su faceta como actor, Landero también fue conductor y presentador en canales como TV Azteca y Once TV, e incluso incursionó en la producción independiente para Cablevisión. En su perfil de LinkedIn, aparece bajo el nombre de Alejandro Jesús Landero García, destacando una trayectoria que incluye trabajos como maestro de actuación e inglés, músico entre 1973 y 1989, y socio fundador de una comercializadora de vinos españoles en 2012.

Según algunos medios de entretenimiento, el actor habría vivido en Puerto Vallarta junto a su esposa, quien ya falleció. Desde entonces, se desconoce si mantiene contacto con familiares cercanos.

"Lamentablemente, lleva aquí 3 noches": Vecinos de la colonia Condesa piden apoyo Alejandro Landero, actor de Televisa, que vive en situación de calle junto a sus mascotas tras perder su trabajo

Aquí los detalles https://t.co/eu6m1tM25x



📷 Redes sociales pic.twitter.com/jJmIPzEpR3 — Milenio (@Milenio) October 20, 2025