Juana Arboleda, de La Reina del Flow, vuelve a ver a su mamá tras 35 años de separación

Juana Arboleda, reconocida por su participación en la serie La Reina del Flow, compartió detalles de su vida personal, el reencuentro con su mamá luego de 35 años sin contacto. La actriz reveló detalles de esta experiencia en una entrevista con la revista 'Vea' en la que habló con sobre la ausencia materna, las consecuencias emocionales y el proceso de reconciliación.

La historia de Juana comenzó cuando su mamá se fue de casa cuando ella tenía apenas cinco años. Desde ese momento, la actriz creció junto a su padre y su hermana, en un entorno donde la figura materna no estuvo presente. Con el paso del tiempo, esa ausencia influyó en su forma de relacionarse y en la construcción de su identidad emocional.

Puedes leer: " type="text/html" data-cms-ai="0">Conmovedor mensaje de Andrea Serna a Potro tras salir del Desafío: "Lo juro"



Durante años, la actriz evitó hablar del tema en público, pero reconoció que la falta de ese vínculo dejó preguntas sin resolver y emociones difíciles de manejar. Según contó, la necesidad de comprender su historia personal fue uno de los motivos que la llevó a buscar a su mamá después de tanto tiempo.



Reencuentro de Juana Arboleda con su mamá tras 35 años de separación

El esperado encuentro ocurrió en 2018, puesto que Juana decidió viajar para ver a su mamá luego de más de tres décadas sin verse. El momento estuvo cargado de emociones, pero también de sorpresa, ya que según su versión, su mamá no la reconoció de inmediato.



Este hecho resultó impactante para la actriz, quien explicó que ese instante removió sentimientos que creía superados y dijo: “Yo tenía fotos de ella de cuando estaba chiquita y yo sabía que me parecía a ella, pero verla fue como Dios mío, soy yo, soy yo, 20 años adelante”. Aun así, logró entender que la distancia y el tiempo influyeron en la forma en que ambas percibían la relación.

Lejos de generar un conflicto, el encuentro abrió la puerta a una conversación más honesta sobre el pasado, pues la actriz también expresó que, con el paso de los días, logró identificar similitudes con su mamá, especialmente en la sensibilidad artística y la creatividad, rasgos que considera fundamentales en su carrera como actriz.

Después del reencuentro, la actriz inició un proceso de introspección más profundo. Reconoció que este momento coincidió con otros cambios importantes en su vida personal, como el cierre de una relación sentimental de varios años. Todo esto la llevó a buscar acompañamiento profesional para entender mejor sus emociones.

Puedes ver: Yeferson Cossio lanza reality que regalará cirugías estéticas a mujeres; Alcaldía se opone

Publicidad

Mencionó también, que la terapia se convirtió en una herramienta clave para reorganizar su historia, aceptar el pasado y avanzar con mayor claridad. Juana explicó que este proceso no solo influyó en su bienestar emocional, sino también en la forma en que aborda sus personajes en la televisión.

Actualmente, Juana Arboleda interpreta un rol maternal en La Reina del Flow, siendo la madre Sky (Alisson Joan) y Soraya (Michell Orozco), un personaje que según ella, le permitió explorar emociones relacionadas con el cuidado, la protección y la resiliencia.

Publicidad

Para la actriz, este papel tiene un significado especial, ya que conecta con aspectos de su vida personal que durante años resultaron complejos, afirma que: "Brendauna mujer protectora, sabia, amorosa, independiente (repara y vende lámparas) y dedicada a su familia. Con ella he aprendido como a automaternarme, a establecer límites y a desarrollar un diálogo interior de autoprotección”.

Actualmente, Juana Arboleda mantiene una relación estable y respetuosa con su mamá, quien reside en Pereira. El contacto entre ambas se sostiene a través del diálogo y encuentros ocasionales, lo que permitió establecer una comunicación más clara después de años de distancia.

Mira también: Juan Manuel Restrepo, de La Reina del Flow, sacó otro talento y lanzó trovas en vivo