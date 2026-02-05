Actriz confirma separación con su pareja tras 15 años de matrimonio: “Fue muy difícil”

Laura Rodríguez, reconocida actriz de varias producciones colombianas confirmó su separación del también actor Héctor Sánchez, tras estar juntos más de 15 años. Tanto es así que en una entrevista para el programa ‘Lo sé todo’, la artista compartió varios detalles de esta decisión.

La actriz reconoció que el proceso de separación fue un proceso largo, consciente y construido entre ambos. Según ella, la noticia ha trascendido recientemente a la opinión pública, el distanciamiento físico y emocional no es un suceso nuevo. "Ahora en febrero se cumple un año de estar separados", confesó Laura Rodríguez.

De igual forma, mencionó que esta decisión no se trató de un impulso, sino de una determinación tomada con tiempo, diálogo y profunda reflexión mutua entre ellos dos, al punto que explicó la decisión fue tomada de manera bilateral para evitar cualquier tipo de problemas.



"Fue un proceso que llevamos entre los dos y la decisión la tomamos los dos", afirmó, así mismo, explicó que para ella no fue sencillo y que este procedimiento implicó un trabajo emocional y espiritual, además de hacer un proceso de introspección.



¿Cómo es la carrera de Laura Rodríguez?

Laura Rodríguez es una actriz de Santa Marta, Magdalena, la cual es reconocida por sus papeles en Amor Sincero, Diomedes, el Cacique de la Junta, El Cartel de los Sapos: el origen, Paraíso blanco, entre otras novelas de la televisión nacional.

De igual forma, también ha tenido participación en diferentes producciones cinematográficas como es el caso de El Olvido que seremos de Fernando Trueba, Al son que toquen bailo, entre otras. Su carrera también alcanzó reconocimientos, debido a su talento actoral.

Hoy en día, Laura Rodríguez asegura que su corazón está en calma, bromeando incluso con que un reciente electrocardiograma confirmó su buen estado emocional. Su enfoque actual está puesto en su crecimiento profesional y en la madurez personal que ha adquirido a través de este reto.

Así mismo, está actriz acepta el cierre de esta etapa como algo natural. “Todo lo que empieza, pues se acaba, y eso también hace parte de los retos que tenemos que vivir”, reflexionó, para el medio citado.

De igual forma, aseguró que en estos momentos se encuentra concentrada en sus proyectos futuros y en la construcción de un presente sólido.

