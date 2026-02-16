Bad Bunny enfrenta inesperado contacto físico de una fan en pleno concierto

Después de su presentación en el Super Bowl, Bad Bunny continúo con su gira mundial con tres fechas en Argentina. Sin embargo, durante una de las fechas en este país, una seguidora protagonizó una escena que alarmó al cantante, debido a que decidió tomar al artista del cuello hecho que generó comentarios en redes sociales.

A lo largo de la pieza audiovisual se puede ver como una mujer pasó los límites y protagonizó un momento inesperado en el Estadio River Plate, cuando el pasado 14 de febrero, tomó al cantante del cuello y lo ahorcó por unos segundos, gritando de la emoción de tenerlo cerca.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de este episodio fue la reacción del cantante, quien en vez de frenar el concierto y tratar de alejar a la fanática. Tomó la decisión de tomar un poco de distancia y después retirarse los lentes negros que llevaba en ese momento y siguió cantando mientras la miraba fijamente.



¿Quién fue la persona que agarró del cuello a Bad Bunny?

Poco tiempo después de que se viera está episodio, se conoció que la joven fue identificada como Denisse Aramayo y lo que hizo con el cantante dividió opiniones en redes sociales; unos resalta el profesionalismo del cantante, otros cuestionan el accionar de la joven junto a Bad Bunny.

Esta situación llegó al punto que fue compartido por la cuenta X Tendencias en Argentina, lo que provocó que se generarán varios comentarios como: “No lo ahorque”, “le aplicaron la de Joao Pedro”, “a esa se le llevó al camarín privado, y ya sabemos lo que pasó después”, “y a Benito le gustó” y “todas queremos ser ella”.

Por otro lado, se conoció que en la fecha del 14 de febrero, también se destacó por los looks que se presentaron, esto debido a que tanto el mismo artista como sus invitados elevaron el show al fusionar tendencias de estilo globales con varios guiños locales. además de que la presentación estuvo con artistas locales como Cazzu, Duki y Khea.

"Bad Bunny"



Porque una chica lo ahorcó durante su show. pic.twitter.com/bDlVuxvzCv — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) February 15, 2026

Bad Bunny de igual forma se posiciona como uno de los referentes de la moda global, debido a que en este caso inició con un traje sastre marfil, acompañado de camisa clara y corbata al tono y estas prendas fueron cambiando a lo largo del show que realizó en la ciudad de Buenos Aires.

