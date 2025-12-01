Hija de Giovanny Ayala responde a los ataques contra su papá: “No estamos tranquilos”

Las desapariciones de Miguel Ayala y su manager Nicolás Pantoja mantiene en vilo a la comunidad artística del país, esto tras lo ocurrido este 18 de noviembre mientras se desplazaba de Popayán a la ciudad de Cali. Situación que se encuentra en materia de investigación de las autoridades.

Sin embargo, pese a los reiterados mensajes de Giovanny Ayala para la liberación de su hijo, mucha gente comenzó a criticarlo por subir otro tipo de contenido en sus redes sociales, tanto es así que muchos cibernautas comenzaron a escribir negativos al artista.

Ayala quien compartió una historia sobre su participación en el alumbrado de Ibagué este próximo 5 de diciembre, recibió mensajes como: "A ese man le importa solo la plata", entre otros, lo que provocó que Natalia Ayala respondiera con un extenso mensaje.



¿Cuál fue el mensaje de la hija de Giovanny Ayala?

Por medio de un extenso mensaje, Natalia hija de Giovanny Ayala respondió el comentario del video de su papá, al mencionar que: “La gente opina demasiado fácil sin tener idea del dolor que estamos viviendo como familia”, además explicó que para ellos el tiempo se les detuvo desde la desaparición de su hermano.

“No estamos viviendo normal, ni tranquilos, pero aún así nos toca cumplir con responsabilidades que ya estaban pactadas porque hay cosas que no se pueden detener aunque uno esté roto por dentro.” Sumado a esto, afirmó que pese a que su papá no se puede defender, tiene hijos para hacerlo.

Sumado a esto, explicó que no sabe qué tipo de corazón tienen las personas para criticar a su familia y más en una situación como esta. “A veces me da una flojera horrible coger el celular, porque por todos lados me aparece lo de mi hermano y me duele. Pero lo que más me cansa es ver gente tan inhumana.”

Finalmente, Natalia también le pidió a sus seguidores un poco de prudencia y respeto por el momento que están atravesando, tanto es así que afirmó que su mamá se encuentra cargando un dolor inmenso y desea que nadie más tenga que soportar con este tipo de sentimientos.

De igual forma, cabe destacar que a pocos días del secuestro de Miguel Ayala, se comenzó a especular en redes sociales sobre una posible liberación de este, ante estos comentarios, Natalia, también se pronunció y afirmó que todo esto es mentira y explicó que estos tipos de mensajes solo generan confusión y malestar a las personas.