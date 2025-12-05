Hijo de Giovanny Ayala rompe el silencio y cuenta lo que vivió durante su secuestro

El pasado 2 de diciembre se presentó la operación de rescate del artista Miguel Ayala, hijo de Giovanny Ayala y de su manager Nicolás Pantoja, en un operativo en conjunto de la Policía Nacional y la Fuerza Aeroespacial.

Recordemos que el pasado 18 de noviembre, tanto Miguel y su manager viajaban por la vía Panamericana, en jurisdicción de Cajibío, para tomar un vuelo en el Aeropuerto Alfonso Bonilla, cuando dos motociclistas y una camioneta interrumpieron su camino y los obligaron a cambiar su destino.

Por lo cual, tras más de 20 días de estar privado de su libertad el hijo de Giovanny Ayala y Nicolás fueron rescatados en un operativo en la zona de la vereda Chorritos, en el municipio de La Sierra, Cauca. Donde el Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, afirmó que gracias a la acción conjunta se logró la captura de un presunto responsable y una arma 9 mm.



Tras su liberación y tener un reencuentro con su familia, el hijo de Giovanny Ayala decidió usar sus redes sociales, para compartir nuevos detalles sobre la situación que vivió y dar a conocer las condiciones que vivió durante los 20 días.



¿Qué dijo el hijo de Giovanny Ayala sobre su secuestro?

Por medio de sus redes sociales, Miguel Ayala se pronunció por medio de sus redes sociales y compartió un primer mensaje con su comunidad, donde resaltó palabras de agradecimiento a las autoridades y entregó nuevos detalles sobre su experiencia en cautiverio.

“Quiero agradecer de todo corazón a cada una de las personas que me tuvieron presente en sus oraciones durante los días más difíciles de mi vida. Agradezco infinitamente a Dios, porque sin Él no estaría hoy escribiendo estas palabras, y también a todas las personas que unieron su fe, encendieron una vela y enviaron fuerzas para mí y para mi amigo Nicolás”, escribió.

Después agradeció a la operación por parte de la Policía Nacional, al Gaula y al Comando Jungla que lo llevaron a la libertad. Sin embargo, mencionó que necesita algunos días para recuperarse, debido a que la experiencia que vivió con sus secuestradores fue compleja.

Adicionalmente, afirmó que se someterá a una serie de exámenes médicos para confirmar que está en su capacidad para volver a sus actividades rutinarias.

Hijo de Giovanny Ayala rompe el silencio y cuenta lo que vivió durante su secuestro Foto: imagen tomada de miguelayala_oficial

“En este momento estoy procesando todo lo que pasó. Necesito un tiempo de tranquilidad para asimilarlo, pero pronto volveré con todas las ganas y la fuerza que siempre me ha caracterizado”, finalizó el artista.

