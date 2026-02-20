Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Internacional  / Colombiana fue hallada sin vida en un congelador; su esposo es el principal sospechoso

Colombiana fue hallada sin vida en un congelador; su esposo es el principal sospechoso

La mujer colombiana fue vista por última vez en los últimos días de enero; las autoridades señalan a su pareja como principal sospechoso.

Lina María Guerra fue hallada sin vida
Colombiana fue hallada sin vida en un congelador; su esposo es el principal sospechoso
Foto: foto montaje realizada por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 20 de feb, 2026

En las últimas horas en la ciudad de Norfolk, Virginia, fue encontrado el cuerpo de Lina María Guerra sin vida dentro de un congelador, una mujer de 39 años oriunda de Medellín. El principal sospechoso del crimen es su esposo, David Varela, al punto que un equipo de las autoridades de Estados Unidos se encuentra investigando lo ocurrido.

Lina María, también conocida como Luana, fue reportada como desaparecida el 4 de febrero de 2026 por sus familiares, quienes no tenían noticias de ella desde mediados de enero. Tras una búsqueda inicial, agentes del Departamento de Policía de Norfolk realizaron un registro en la vivienda de la pareja, ubicada en la cuadra 300 de E Main Street, el 5 de febrero.

Puedes leer: Fallece a los 95 años reconocido actor de El Padrino; así lo despidieron

Dentro del inmueble, los oficiales localizaron el cadáver de la mujer oculto en un congelador de la cocina. Inicialmente, el caso se clasificó como muerte indeterminada, una autopsia realizada el 10 de febrero por la Oficina del Médico Forense Jefe confirmó que el cuerpo registró signos de violencia.

Durante las investigaciones, las autoridades emitieron una acusación formal contra David Varela, de 38 años, quien se desempeñaba como electricista en la Marina estadounidense, sin embargo, se supo que el 5 de febrero, terminó saliendo del país.

Lina María Guerra
Lina María Guerra
Foto: imagen tomada de redes sociales

¿Qué más se conoció en el caso de Lina María Guerra?

Por otro lado, las autoridades de este país afirmaron que el sospechoso tomó un vuelo con destino a Hong Kong. Por lo cual, debido a su fuga, se activó una búsqueda internacional que cuenta con la colaboración del FBI, el Servicio de Investigación Criminal Naval (NCIS) y el Departamento de Seguridad Nacional.

Puedes leer: Aparece inédito video de colombianos detenidos por ICE en Estados Unidos

Por otro lado, se conoció que la familia de Lina María Guerra reveló que su pareja era un hombre celoso y que ya habían algunas denuncias por agresión contra ella.

"Él la había golpeado antes, pero ella no nos lo dijo para no preocuparnos", afirmó Paola Ramírez, quien además describió el elaborado engaño que Varela sostuvo durante las semanas que Lina estaba desaparecida.

El sospechoso llegó a decirles que su esposa había sido arrestada por hurto y les envió una fotografía de ella vestida de naranja, simulando que estaba en prisión. No obstante, los registros judiciales confirmaron que ella nunca fue detenida ni procesada por ningún delito.

Mira también: El regalo de Donald Trump a Gustavo Petro en su visita a la Casa Blanca: nadie lo esperaba

