Mhoni Vidente predice fallecimiento de expresidente; moriría por un infarto fulminante

El nombre de Nicolás Maduro volvió a ocupar titulares, pero esta vez no por decisiones políticas ni movimientos diplomáticos. La razón fue una predicción hecha por Mhoni Vidente, una de las figuras más conocidas del mundo esotérico en América Latina, quien aseguró haber tenido una visión contundente sobre el destino del líder venezolano.

En una entrevista concedida a El Heraldo de México, la astróloga afirmó que el futuro de Maduro estaría marcado por un escenario de encierro y un desenlace que, según sus palabras, no tendría retorno.

Mhoni Vidente aseguró que su visión se activó días antes de que se registraran movimientos militares y tensiones internacionales en Venezuela. Según explicó, el mandatario estaría “acorralado por aire y tierra”, una expresión que muchos interpretaron como una referencia simbólica a presiones externas e internas.



Lo que dijo Mhoni Vidente sobre el destino de Maduro

Durante la entrevista, Mhoni fue enfática al asegurar que, en su visión, Maduro no volvería a tener libertad. “Nicolás Maduro ya no sale de la cárcel. Yo veo que muere, lamentablemente, en prisión por un posible infarto", afirmó, añadiendo que su permanencia en reclusión sería prolongada y que su estado físico jugaría un papel determinante en su futuro.

La vidente mencionó que el desenlace estaría relacionado con un evento de salud repentino, algo que, según ella, se manifestaba de forma reiterada en sus cartas y visiones.

Más allá del destino personal de Maduro, Mhoni Vidente también habló del futuro político de Venezuela. Aseguró que el país entraría en un proceso electoral posterior, mencionando el mes de abril de 2027 como una fecha clave dentro de su visión.

Según su lectura, ese escenario abriría la puerta a un cambio de liderazgo y a una nueva etapa política. Estas afirmaciones reforzaron el interés del público, ya que conectan la figura de Maduro con un posible reordenamiento del poder en el país.

Mhoni Vidente predijo captura de Nicolás Maduro en EE.UU: "Acorralado" Foto: Redes sociales

Reacciones y viralización en redes sociales

Como suele ocurrir con las predicciones de Mhoni Vidente, las reacciones no se hicieron esperar. Mientras algunos usuarios defendieron su historial de aciertos y aseguraron que “ya lo había advertido”, otros recordaron que se trata de interpretaciones espirituales que no tienen carácter oficial.