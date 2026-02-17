Cifra exacta de plata que ganó Zambrano en el Desafío; más de lo pensado

Anthony Zambrano se convirtió en el gran ganador del Desafío Siglo XXI luego de completar primero la travesía final hasta Cartagena junto a Miryan. El atleta olímpico superó a Rata en la segunda parte de la competencia y aseguró no solo el trofeo del programa, sino también una suma de dinero que terminó siendo mayor de lo que muchos esperaban.

La Gran Final se definió en dos etapas. En la primera, disputada dentro del Box Negro, Rata fue quien logró imponerse y se quedó con 600 millones de pesos y una motocicleta. Sin embargo, el título del programa y los otros 600 millones estaban reservados para quien ganara la segunda fase: un recorrido real desde Tobia hasta Cartagena, sin ayudas directas de la producción.

Durante el trayecto, Rata y Valentina perdieron la ventaja inicial luego de recibir una sanción por incumplir una regla. Ese castigo permitió que Zambrano y Miryan los alcanzaran y los superaran en el camino. Finalmente, fue Zambrano quien llegó primero a la Ciudad Amurallada, tocó la copa y aseguró su lugar como campeón de esta edición.

La producción grabó el momento exacto en el que su nombre fue añadido al trofeo, que tenía libre un único espacio. Con ese gesto simbólico se cerró oficialmente la temporada.

Quién es Zambrano, el campeón del Desafío

Zambrano es un atleta olímpico de 26 años, nacido en La Guajira y criado en Barranquilla. Dentro del programa fue seleccionado para integrar el equipo Gamma, casa que marcó su paso por la competencia, aunque también estuvo en Omega. Fue capitán en una de las etapas y construyó vínculos cercanos con Rosa, Leo y Miryan, su compañera en la final.

En su vida deportiva, comenzó con recursos limitados e incluso entrenó en condiciones precarias. Tras los Juegos Olímpicos de 2016 enfrentó una lesión que lo alejó temporalmente de las pistas, pero en Tokio 2021 logró un repunte importante al ganar la medalla de plata en los 400 metros planos, lo que transformó su carrera y su economía.

Su ingreso al reality fue una pausa en su disciplina deportiva, motivado principalmente por su madre, a quien siempre ha señalado como su principal motor.

Anthony Zambrano y Miryan ganan el Desafío Siglo XXI /Foto: Caracol Televisión

Cuánta plata ganó Zambrano en total

Según se conoció tras la final, Zambrano y Miryan se quedaron con casi 700 millones de pesos, correspondientes al premio de la segunda fase de la final y a lo acumulado durante los últimos ciclos del juego. A esa cifra se suman otros reconocimientos: un viaje a México con todos los gastos cubiertos, dos motocicletas y dos teléfonos móviles.

Aunque Rata se llevó 600 millones en la primera parte de la final, fue Zambrano quien se quedó con el trofeo y con el título oficial de campeón del programa.

El deportista ha señalado que parte del dinero será destinado a ponerse al día con compromisos pendientes y a darle una sorpresa a su madre. También planea compartir una porción con personas cercanas dentro del programa, a quienes considera parte de su familia.