Zambrano revela que hará con el premio del Desafío; prometió dinero a varias personas

Después de una final emocionante del reality de competencia más visto en Colombia, Anthony Zambrano se coronó campeón de la temporada 2025-2026 del Desafío Siglo XXI, llevándose 600 millones de pesos junto con la copa y la posibilidad de un viaje a México para ver uno de los partidos de la Copa Mundial de Fútbol con su compañera Myrian.

Zambrano, además de celebrar el triunfo, explicó qué piensa hacer con la parte económica del premio.

¿Qué hará Zambrano con el premio que recibió al coronarse ganador del Desafío Siglo XXI?

Según su testimonio, uno de sus primeros compromisos es ayudar a su familia, especialmente a su mamá, quien él describe como “el motor de su vida” y ha sido un apoyo constante durante toda su carrera y en el reality.



En una entrevista para Caracol, también afirmó que quiere invertir en proyectos personales que le den estabilidad económica a largo plazo y que parte del dinero lo destinará a pagar deudas pendientes antes de pensar en otros gastos.

Más allá de su uso personal, confirmó que compartirá parte del premio con personas que estuvieron a su lado durante la competencia.

En particular, dijo que entregará una porción significativa a Myrian, su compañera durante el programa, describiéndola como alguien que “estuvo en las buenas, en las malas… siempre me diste el motivo”.

Asimismo, mencionó que también cumplirá la promesa de dar un porcentaje a Leo y Rosa, quienes, según él, dejaron de ser simplemente compañeros para convertirse en familia.

La distribución del premio entre Zambrano y Myrian sería equitativa, lo que coloca a cada uno con alrededor de 300 millones de pesos de los 600 millones, una cifra que ambos planean usar para proyectos personales como viajes, negocios o mejoras en la calidad de vida.

El anuncio sobre su disposición a compartir el dinero generó reacciones entre los fanáticos, quienes vieron este gesto como una forma de reconocer el esfuerzo conjunto durante la competencia.

Aunque el reality no exige que el ganador reparta su premio, la intención del concunsarte de incluir a otras personas en la distribución refleja un sentido de compañerismo y reconocimiento de aquellos que estuvieron a su lado en el proceso.

