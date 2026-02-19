Zambrano envía fuerte mensaje por críticas al ganar el Desafío: "No hicieron nada"

La final de El Desafío Siglo XXI una de las temporadas más largas y competitivas del formato culminó con Anthony Zambrano como campeón junto a su compañera Myrian. Sin embargo, su victoria no cayó bien para todos entre el público y algunos excompañeros del programa.

Tras la final, el medallista olímpico decidió dar la cara frente a las críticas y explicar su versión de los hechos y su sentir tras consagrarse campeón.

Zambrano responde a las críticas por su triunfo en el Desafío Siglo XXI

En varios espacios mediáticos, Zambrano no sólo se centró en su triunfo, sino también en las reacciones que surgieron en redes sociales y entre seguidores del reality.

Un número importante de comentarios cuestionaron su desempeño, su actitud durante la competencia e incluso su derecho a ganar, afirmando que no fue el “verdadero vencedor” o que otros participantes merecían más reconocimiento.

El deportista respondió con firmeza: señaló que en una competencia de este tipo, la victoria se decide por lo que ocurre en cada prueba y por cómo los competidores afrontan los retos.

Recalcó que él y Myrian trabajaron duro para alcanzar la meta final pese a los obstáculos y a un incidente en la primera etapa de la final en la que quedaron por detrás. Desde su punto de vista, mantener la fe y la constancia fue clave para recuperar terreno y terminar imponiéndose.

Zambrano enfatizó que expresiones como “el ganador soy yo” reflejan su convicción de que la decisión tomada por la producción es legítima y que discutir el nombre inscrito en la copa no cambia la realidad del resultado final. Para él, la participación en cada desafío, su resistencia física y el uso estratégico de los recursos disponibles hablaron por sí solos.

“La verdad es que lamentablemente hay personas que opinan, pero lamentablemente en alguna prueba, en alguna competencia, vale el nombre que tenga ahí. Yo puedo decir: ‘Si Rata hubiera hecho esa prueba, usted lo hubiera ganado’. Sí, pero como no sucedió así, entonces el ganador soy yo. Y ahí no se puede quitar el nombre”.

Además de hablar de la afición, Zambrano dirigió palabras a algunos competidores que lo criticaron públicamente tras la final. Desde su punto de vista, no valoraron la oportunidad que tuvieron dentro del espacio.

"La gente puede opinar todo lo que quiera pero nadie vivió lo que yo viví allá. Hay mucha gente que opina y que no estuvo en todo el proceso, no llegaron a la final y no hicieron nada. Hay personas que fueron conformistas no tenían nada, se quejaban, les di todo y se quejaban. Gente que quiere joder por todo".

Señaló que muchos comentarios negativos provienen de quienes no compartieron la misma experiencia o no llegaron a la fase decisiva del programa.

Afirmó también que algunas críticas reflejan un malentendido sobre su personalidad o su estilo competitivo. Recalcó que no se considera alguien “polémico”, sino una persona sincera y directa, dispuesta a enfrentar desafíos sin renunciar a sus principios.

