Yailín La Más Viral en concierto de Nodal; "No quiero que nadie sea fan de mi relación"

La cantante dominicana Yailín La Más Viral, conocida por sus éxitos y su presencia en redes sociales,recientemente asistió al concierto del popular cantante mexicano Christian Nodal en República Dominicana. A través de sus historias de Instagram, Yailín compartió varios momentos del evento, mostrando lo bien que la pasó disfrutando de la música del intérprete de "Botella tras botella".

Los fanáticos de Yailín no tardaron en reaccionar a los videos que la cantante publicó. Algunos seguidores sugirieron que Christian Nodal le había cantado directamente en más de una ocasión durante el concierto, alimentando los rumores y las especulaciones sobre una posible amistad entre ambos artistas.

Yailín, ex pareja de Anuel AA y actualmente en una relación con el controversial rapero Tekashi 6ix9ine, lució espectacular en el concierto con un sensual traje y un sombrero negro. En los videos se le puede ver cantando con entusiasmo varios de los éxitos de Nodal, dejando en claro su admiración por la música del artista regional mexicano.

La asistencia de Yailín al concierto no pasó desapercibida en las redes sociales. Durante una transmisión en vivo, varios de sus seguidores comenzaron a inundar los comentarios con la frase "Fan de tu relación", en referencia a la relación de Christian Nodal con Ángela Aguilar, que ha estado en el centro de la polémica recientemente.

Con humor y desparpajo, Yailín respondió a estos comentarios, aclarando que aunque disfruta de la música de Nodal, no está interesada en ser "fan" de su relación amorosa. "No, no quiero que nadie sea fan de mi relación", afirmó Yailín, defendiendo su postura y su actual relación con Tekashi 6ix9ine.

Sin embargo, algunos internautas especularon que la cercanía de Nodal durante ciertas canciones podría haber estado dirigida a Yailín, dado que en los videos ella se encontraba muy cerca del escenario. Ante estos rumores, la intérprete de “Chivirika” y “Shaka Laka” mantuvo una actitud relajada y divertida, enfocándose en disfrutar del evento y compartir su experiencia con sus seguidores.

Los comentarios sobre la relación de Nodal y Ángela Aguilar no cesan y han generado diversas opiniones entre los fanáticos. Mientras algunos criticaron a Yailín por usar su celular durante el concierto, otros destacaron lo feliz que se la veía disfrutando del show y su declaración de que no quiere ser "fan" de la relación de Nodal, sino de su música.

¿Qué significa la frase fan de su relación que se hizo viral?

La frase viral se originó por un comentario que anteriormente hizo Ángela Aguilar en una publicación de Christian Nodal en Instagram donde se veía feliz al lado de Cazzu, allí la joven escribió "fan de su relación".

La misma frase ha sido utilizada desde que Nodal confirmó su romance con la joven, debido a los rumores de que ella habría sido la causa de su ruptura con la cantante argentina. Los seguidores en redes sociales no han dejado de comentar sobre esta nueva etapa en la vida amorosa de Nodal, generando un sinfín de especulaciones y comentarios.

En medio de esta controversia, Christian Nodal se vio obligado a hablar públicamente sobre su relación con Ángela Aguilar, afirmando que ambos se respetan profundamente y que, aunque su relación anterior con Julieta terminó, siempre tendrán en común el amor por su hija Inti.

