"Podría estar preso": Hernán Orjuela confiesa consecuencias de bromas en 'También Caerás'

Si creciste viendo televisión en los 90, seguro te desternillaste de la risa con las cámaras escondidas de programas como No me lo cambie o el inolvidable También Caerás.

Pero, ¡ojo! que detrás de esas risas había un peligro que hoy nos pondría los pelos de punta. El mismísimo Hernán Orjuela, el cerebro detrás de estos éxitos, se confesó en La Kalle y no tuvo reparos en usar palabras fuertes para describir lo que hacían:

“En esa época éramos absolutamente irresponsables... éramos absolutamente sinvergüenzas”.



¿Te puedes creer que el presentador estrella admite que hoy por hoy su destino sería muy diferente? Hernán fue clarito al decir que, con las leyes y la sensibilidad de ahora, "si hoy las estuviera haciendo no me estarías haciendo una entrevista en un centro de retención seguramente".

Y es que, según le contó a Papacho y al equipo de La Kalle, en ese entonces jugaban con la vulnerabilidad de la gente sin medir las consecuencias, todo por la bendita sintonía.

Uno de los cuentos más pesados que soltó fue el de una broma en la que asustaron a dos señoras saliendo de una caneca de basura. El lío fue que una de ellas estaba embarazada y casi se le viene el bebé del susto.

"Fue un susto muy complicado que como te digo hoy seguramente estaríamos nosotros pagando mínimo unas buenas horas por ser tan irresponsables", recordó Orjuela con un tono de reflexión.

Pero la "tapa" de todas las bromas, la que le hizo decir "no más", ocurrió en Fusagasugá durante un evento de scouts. Imagínate que se les ocurrió simular una toma guerrillera con actores en medio del campamento nocturno.

¡La gente estaba muerta del pánico! Hernán admite que fue una irresponsabilidad total:

"Donde hubiera existido una autoridad la policía el ejército haciendo este tipo de broma pues hubiera sido el acabose".

Ese momento fue la puntada final para entender que habían rayado en lo absurdo por buscar rating.

Hoy en día, Hernán vive en Miami, es ciudadano americano y sabe que allá las cosas son a otro precio. Comentó en la entrevista que en Estados Unidos no te le puedes acercar a alguien con una cámara sin permiso porque "inmediatamente te cogen preso".

Aunque extraña el humor orgánico de la televisión de antes, tiene claro que el respeto a la privacidad y la integridad de las personas no es un juego.

Así que, aunque nos duela la nostalgia, el presentador de la "juventud acumulada" prefiere dejar esos años de "sinvergüenzas" en el pasado y dedicarse a su nueva faceta como speaker y mentor, lejos de los líos judiciales que le podrían haber costado su libertad.

