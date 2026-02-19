"Es un tema emocional": El jalón de orejas de Hernán Orjuela a la moda de los 'Terians'

Hernán Orjuela, el eterno presentador, puso los puntos sobre las íes en una entrevista exclusiva con el equipo de La Kalle.

El hombre, que ahora anda muy metido en el cuento de la Inteligencia Artificial y se declara parte de la "juventud acumulada", soltó la lengua sobre un fenómeno que tiene a más de uno con la boca abierta: los Terians.

Si no estás muy enterado del chisme, te cuento que los Terians son personas que se identifican como animales. Y claro, con tanto tiempo en la televisión y habiendo visto de todo, la opinión de Hernán era obligatoria.



Sin rodeos, el presentador calificó esta tendencia como algo "muy loco". Para él, esto no es solo una moda pasajera, sino un síntoma de cómo se está como sociedad.

Según le dijo a los periodistas de La Kalle, el asunto viene de que "el tema de la sociedad de consumo hoy en día ha llegado a tal extremo de que la gente sí o sí quiere visibilizarse".

Pero la cosa no se quedó ahí. Hernán, que siempre ha sido muy analítico, cree que todo este cuento tiene un trasfondo emocional muy fuerte, especialmente después de lo que vivimos con la pandemia.

Él asegura que este tipo de comportamientos son formas "medio anárquicas" de buscar un lugar en el mundo. Imagínate que le preguntaron qué haría si un hijo le saliera con que se siente perro.

Hernán, muy calmado pero firme, comentó que sus hijos ya están grandes, pero que tiene una nieta de 12 años y que la situación sería "complicadísima".

Su enfoque no es el de juzgar por juzgar, sino el de entender qué pasa por la cabeza de estas personas.

"Yo diría un poco es que me explique primero y me dé los fundamentos de por qué de pronto quisiera tener ese tipo de comportamientos para primero yo entender y asimilar cuál es ese tipo de postura emocional", confesó en la entrevista.

Para él, todo se reduce a los valores que se maman en la casa y a las raíces que uno tiene desde pequeño.

Hernán no se come el cuento de que todo es "normal" solo porque sí. En la charla con La Kalle, insistió en que hoy en día parece que "lo bueno es malo y lo malo es bueno", y que su labor como abuelo y figura pública es tratar de equilibrar ese tema escuchando y entendiendo.

